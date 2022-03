Familias extremeñas interesadas en acoger niños ucranianos podrán solicitarlo

Las familias y unidades de convivencia extremeñas interesadas en acoger niños ucranianos que puedan llegar a España sin familia podrán expresar su voluntad de hacerlo a través de los servicios sociales o de trabajadores sociales de los programas de familia, según ha anunciado este viernes en el consejero de Sanidad, José María Vergeles.



No obstante, aquellas familias extremeñas interesadas en este acogimiento de niños refugiados procedentes de Ucrania deberán ser evaluados por los servicios sociales para determinar su idoneidad, especialmente por el hecho de que no se trata de un programa limitado en el tiempo dadas las incógnitas de cuánto durará el conflicto bélico.



"No estamos ante una situación temporal. De nada sirve la solidaridad si nos vamos cansando" de ella, ha dicho Vergeles en alusión a que dicho acogimiento, de momento, no tiene un plazo de tiempo.



En este sentido, ha anunciado que este mismo viernes la Junta mandará una instrucción para que aquellas unidades familiares o personas convivientes interesadas en acoger a niños que vengan sin familia "puedan expresar su voluntad de hacerlo".



Para ello, la administración autonómica arbitrará un mecanismo para que esas familias interesadas puedan acudir a los servicios sociales y a los trabajadores sociales de programas de familias "para que se haga un doble registro, el de la voluntad de acoger y el de someterse a una valoración de idoneidad.



Asimismo, la Junta habilitará plazas residenciales en un centro ubicado en Olivenza (Badajoz) como primera respuesta a la fase de asilo y refugio aportando los servicios básicos. Posteriormente, y en coordinación la Federación Extremeña de Municipios y Provincias (FEMPEX), se abrirá la posibilidad de que estas personas refugiadas puedan trasladase a otras localidades de la región.



"Hemos ofertado un mínimo de 60 plazas en esta primera fase para personas adultas, a la vez que la red de centros de protección de menores acogerán a niños -que llegan solos- si no hay familias acogedoras", ha explicado Vergeles.



Además, la Junta prestará servicios de reagrupamiento familiar para los cerca de 300 ciudadanos ucranianos que residen en Extremadura, y establecerá líneas de colaboración con la Plataforma del Tercer Sector, especialmente con el CERMI y la Consejería de Igualdad, con el fin de atender a refugiados con discapacidades y a mujeres ucranianas para evitar que sean víctimas de tratas de personas, respectivamente.



Vergeles también ha recomendado que la ayuda que la sociedad extremeña quiera remitir al pueblo ucraniano sea económica. "Si mandamos material y no mandamos dinero para que los ucranianos puedan seguir comprando" comida y bienes de primera necesidad, estaremos acabando con la poca economía de ese país", ha añadido.



Por ello, ha insistido en que la solidaridad sea a través de contribuciones económicas a través de entidades solventes.