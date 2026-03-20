La falta de sangre obliga a cancelar una operación en Badajoz y enciende las alarmas

El Servicio Extremeño de Salud ha tenido que cancelar una operación en Badajoz por la falta de reservas de sangre. Esta situación ha generado una gran preocupación en el sistema sanitario, por lo que desde el Banco de Sangre de Extremadura se ha lanzado un llamamiento urgente a la población para que acuda a donar, especialmente si pertenecen a los grupos sanguíneos 0 negativo y 0 positivo.

Un problema de relevo generacional

Álvaro Vaquero, responsable de promoción del banco, ha señalado en COPE que uno de los principales problemas es la falta de relevo generacional entre los donantes. "La población envejece y los jóvenes no van a donar sangre, tienen otros valores, no les gusta, no se atreven o les da miedo", explica Vaquero.

La población envejece y los jóvenes no van a donar sangre" Álvaro Vaquero Responsable Banco de Sangre de Extremadura

Esta tendencia se refleja en las cifras, con un descenso de más de 900 bolsas de sangre en enero y febrero de este año en comparación con el mismo período del año anterior. Desde el Banco de Sangre se insiste en la importancia de la implicación de toda la sociedad, y en especial de los más jóvenes, para evitar que esta situación provoque nuevos retrasos y cancelaciones de intervenciones quirúrgicas en el futuro.