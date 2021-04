La EBAU se celebrará en 19 sedes y los estudiantes confinados tendrán un plazo excepcional para examinarse

Las pruebas de Evaluación de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU) se celebrará los días 8, 9 y 10 de junio en la convocatoria ordinaria y el 6, 7 y 8 de julio en la extraordinaria en 19 sedes de Extremadura y los estudiantes que se encuentren en confinamiento por la Covid-19 durante las fechas de los exámenes contarán con un plazo excepcional al que podrán acogerse.

Así, podrán examinarse en un plazo temporal que comprende hasta 10 días después del último examen de cada convocatoria y antes de la publicación de las calificaciones definitivas, según ha informado la Universidad de Extremadura (UEx) en nota de prensa.

La Comisión Organizadora de la EBAU, reunida en la sesión del 29 de abril, ha adoptado las medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 que regirán las pruebas del año 2021.

De esta forma, para garantizar el distanciamiento social, una de las principales medidas que establecen las autoridades sanitarias ante la pandemia de la Covid-19, se mantiene el número de sedes del pasado año, 19 en total.

La vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Yuste, ha llamado a la prudencia y ha pedido a los alumnos que se protejan los días antes del desarrollo de las pruebas, ya que "que salga bien es responsabilidad de todos".

PLAZO EXCEPCIONAL

Dado el estado de excepcionalidad en la que se celebrará la EBAU del 2021, la Comisión Organizadora ha diseñado un plazo excepcional al que pueden acogerse los estudiantes que se encuentren en confinamiento por la Covid-19 durante las fechas fijadas de las pruebas.

Cómo máximo conocerán sus calificaciones el 22 de junio, fecha que les permitirá incluso optar a la reclamación de exámenes. La idea es no perjudicar a ningún estudiante a la hora de optar a una plaza universitaria y "garantizar la igualdad de oportunidades", ha declarado la vicerrectora de Estudiantes.

Este plazo excepcional también se llevará a cabo en la convocatoria extraordinaria de julio, ha apuntado la universidad extremeña.

PROTOCOLO DE LA EBAU

Las medidas de prevención e higiene adoptadas por la Comisión Organizadora de la EBAU van dirigidas tanto a los estudiantes como a los miembros del Tribunal Calificador, al personal de administración y servicios y a los trabajadores de los equipos de limpieza y seguridad.

En esta línea, se aconseja reducir al máximo el número de acompañantes por estudiante y no se permitirá el acceso de los acompañantes a los edificios de las sedes donde se llevarán a cabo los exámenes.

A los estudiantes se les solicitará el resguardo de la matrícula de la EBAU y solo pueden ir acompañados, en el interior del edificio, los estudiantes con discapacidad y/o necesidades específicas de apoyo educativo que lo requieran. El acompañante ha de ser autorizado previamente por el Tribunal.

También es obligatorio el uso mascarilla para el acceso a las sedes y a las aulas de examen y también para el uso de los espacios comunes y la mascarilla se mantendrá también durante todo el desarrollo de examen.

Aunque la disposición de las aulas mantendrá la separación entre los alumnos, se utilizará como máximo el 40 por ciento de aforo y se pedirá a los alumnos que ocupen siempre el mismo lugar para poder detectar de forma efectiva posibles brotes.

En todas las sedes se dispondrá de mascarillas, así como de gel hidroalcohólico en la entrada de todas las aulas de examen y no se permitirá compartir objetos personales ni bolígrafos, lápices, calculadora u otro tipo de material.

Se utilizará ventilación natural con aire exterior, siempre que sea posible, intentado que haya ventilación cruzada de forma permanente y se reforzará el servicio de limpieza y desinfección prestando especial atención a las zonas de uso común y superficies de contacto (puertas, mesas, pasamanos, etc.).

La salida del aula donde se celebre el examen se hará de forma ordenada y siguiendo las normas de distanciamiento interpersonal de 1,5 metros. Ningún estudiante podrá salir -haya terminado o no su examen- hasta que falten 30 minutos para finalizar la prueba.

Tanto en los descansos entre una prueba y otra como en la finalización y salida de los exámenes, todas las personas han de seguir manteniendo las preceptivas normas de seguridad y no están permitidas las reuniones en grupo -por mínimas que sean- en las que no se respete la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros y/o no se haga un uso correcto de mascarillas.

Ante la posibilidad de que los servicios de restauración (cafeterías, máquinas dispensadoras) no estén abiertos ni disponibles, se recomienda que los estudiantes y demás personal implicado en las pruebas acudan con provisión de todo lo que consideren necesario (agua, refrescos, alimentos, etc.).

Para los horarios de descanso y comida se podrán utilizar las zonas al aire libre, respetando y cumpliendo siempre todas las medidas de seguridad y no se permitirá el consumo de alimentos en el interior de los edificios.

La Comisión Organizadora de la EBAU hace un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad individual y ha recalcado que todas las personas implicadas en las pruebas, tanto estudiantes que van a realizar los exámenes como los miembros del tribunal y demás trabajadores, que estén afectados con la enfermedad Covid-19 y/o presenten síntomas asociados no pueden participar en las pruebas.

RESPONSABLE COVID

Cada una de las 19 sedes en las que se celebrarán las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de este año contará con un responsable Covid que actuará si se detecta alguna persona con síntomas compatibles con la Covid-19 o cualquier otra enfermedad contagiosa.

Si se da el caso, el responsable Covid, que será el delegado de cada sede, llevará a la persona con síntomas sospechosos del virus a un espacio separado -una sala individual elegida previamente- y se le facilitará una mascarilla homologada y otra para la persona que cuide de él/ella y se avisará a la familia, que deberá contactar con su centro de salud para que evalúe su estado.

Si se detecta que la persona que inicia síntomas está en situación de gravedad o tiene dificultad para respirar, se avisará al 112, ha informado la Junta en nota de prensa.

SEDES

Las sedes de la EBAU en Extremadura se localizan en Badajoz, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en la Escuela de Ingenierías Industriales y en la Facultad de Educación, mientras que en Cáceres estarán en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Escuela Politécnica.

Por su parte, en Mérida las sedes estarán en el Centro Universitario, en el IES Santa Eulalia y en el IES Sáenz de Buruaga, en Almendralejo en el Palacio del Vino y en Plasencia en el Centro Universitario y en el Pabellón Polideportivo.

También, la sede de Navalmoral de la Mata estará en el IES Zurbarán, en Don Benito en FEVAL y en el IES Luis Chamizo, en Villanueva de la Serena en el IES Pedro de Valdivia, en Zafra en el Recinto Ferial y en el IES Suárez de Figueroa y en Llerena en el IES Llerena.