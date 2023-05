Mª Carmen Flores: "El Carnaval de 10 días ha sido un error"

María del Carmen Flores es la candidata a la alcaldía de Levanta Badajoz, aunque no es nueva en política. Es la tercera vez que se presenta a las municipales, siempre en formaciones regionalistas: "Yo no he cambiado nunca mis principios (...) soy regionalista mil por mil".

Flores ha sido crítica con el resto de formaciones regionalistas, a las que no considera como tal: "la única opción regionalista es Levanta; el resto no son regionalistas". Además, asegura que su formación intentó promover un pacto para concurrir a las elecciones en un único bloque regionalista.

Dentro de su idea de ciudad, Flores deja varios titulares. Uno de los más llamativos tiene que ver con el Carnaval de Badajoz considera que prolongar la fiesta diez días ha sido un error: "necesitamos calidad, no cantidad"