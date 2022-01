Campaña de donación sangre en la RUCAB

La Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab) de Badajoz ha organizado, junto con la Hermandad de Donantes de Sangre pacense y el Banco de Sangre de Extremadura, una campaña de donación de sangre solidaria el próximo 15 de febrero para contribuir al objetivo de contar con las reservas necesarias.



Para participar en esta donación en la Rucab, que se llevará a cabo de 16:30 a 20:30 horas, se debe pedir cita, según un comunicado de Fundación CB.



Las dificultades para conseguir sangre a principios de año debido a la bajada de donaciones durante la Navidad y a causa de la sexta ola de coronavirus han hecho que los hospitales de Extremadura necesiten donaciones urgentes.



Aunque la situación "se encuentra más controlada", las reservas de sangre "pueden volver a bajar, de ahí que sea tan necesaria la colaboración ciudadana".



Tal y como se recuerda, para ser donante de sangre se debe contar con una edad entre los 18 y los 65 años, un peso no inferior a 50 kilos, no estar en ayunas ni haber comido exceso de grasas en las dos horas previas.



Los hombres pueden donar sangre un máximo de cuatro veces al año, y las mujeres tres. Entre cada donación debe pasar un mínimo de dos meses.



"No se ha demostrado científicamente que el covid se transmita por la sangre, así que las personas que han pasado el virus de manera asintomática o leve podrán donar a los siete días, siempre y cuando los síntomas no sean agudos, -se ha explicado- las personas recientemente vacunadas también podrán donar sangre".