Cabezas: "Pido a Gragera que reflexione porque está errando"

Terremoto político por el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos en la Región de Murcia, que ya ha tenido consecuencias en otras Comunidades Autónomas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convocó ayer elecciones anticipadas porque "tenía sospechas de la moción de censura en Murcia y podría producirse en Madrid, y no me lo puedo permitir", decía la popular a declaraciones en la Cadena COPE.

Un auténtico tsunami que podría extrapolarse al Ayuntamiento de Badajoz. La alcaldía de Francisco Javier Fragoso se sustenta gracias a un acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Ciudadanos -con el apoyo del concejal de Vox, Alejandro Vélez-, que contempla un cambio en el bastón de mando en los próximos meses, cuando se cumple dos años de Fragoso al frente de la capital pacense. Ignacio Gragera, primer teniente de alcalde y coordinador provincial de Ciudadanos, tomará el control de la ciudad sin nigún tipo de duda: "Son situaciones que no afectan a Badajoz, no afecta al pacto alcanzado con el Partido Popular", dice el también concejal de Comercio. "Nosotros estamos centrados en sacar adelante los proyectos que tenemos pendientes en la ciudad", zanja Gragera.

Sin embargo, Ricardo Cabezas, manda un mensaje a Ignacio Gragera desde los micrófonos de COPE Badajoz: "Le pido que reflexione, que medite, si cree que está en el camino idóneo o no. Yo entiendo que no, que está errando, y montar un Gobierno con el voto de un radical, como es el señor Vélez", dice el portavoz socialista, que "ha cargado con la comunidad musulmana, los vendedores ambulantes del mercadillo o cuestionando a la etnia gitana no beneficia a esta institución".

Cabezas insiste en "reivindicar el mandato de las urnas, lo que quisieron la mayoría de los vecinos de Badajoz: un cambio de Gobierno.Querían otra gestión al frente del Ayuntamiento y se está demostrando que quiénes estamos apostando por el impulso económico e industrial somos los socialistas", explica el líder de la oposición, quien en las elecciones municipales de 2019 cosechó 12 concejales, frente a los 9 del Partido Popular y los 4 de Ciudadanos. Unidas Podemos solo obtuvo un concejal, Erika Cadenas, y Vox otro.