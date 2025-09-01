El Badajoz seguirá sonando en COPE
Los partidos del equipo blanquinegro, tanto en casa como fuera, se retransmitirán de manera íntegra en la sintonía de la radio líder con Adrián García y su equipo
Redacción COPE Badajoz
Badajoz - Publicado el
1 min lectura
Hay cosas que nunca cambian. Ni en las buenas ni en las malas. Y una de ellas es la relación entre la Cadena COPE y el Club Deportivo Badajoz, que seguirán de la mano pese al descenso de categoría.
Desde este domingo, con la retransmisión de la primera jornada entre CD Badajoz y Azuaga en el Nuevo Vivero, los partidos del equipo blanquinegro sonarán en Tiempo de Juego Badajoz: en el 1269 de la Onda Media, web y app.
Con la identidad y la esencia de siempre, entre risas, crítica y análisis, el equipo dirigido por Adrián García llevará a las casas y a los transistores blanquinegros todo lo que ocurra con su equipo, sea en casa o fuera.
De cara a la temporada 2025-2026 se mantienen como colaboradores Míriam Garriga, José María Solo de Zaldívar y Marcos Antonio López. Siempre con el control técnico de José Antonio Barrado.
