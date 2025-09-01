COPE
El Badajoz seguirá sonando en COPE

Los partidos del equipo blanquinegro, tanto en casa como fuera, se retransmitirán de manera íntegra en la sintonía de la radio líder con Adrián García y su equipo

Redacción COPE Badajoz

Hay cosas que nunca cambian. Ni en las buenas ni en las malas. Y una de ellas es la relación entre la Cadena COPE y el Club Deportivo Badajoz, que seguirán de la mano pese al descenso de categoría.

Desde este domingo, con la retransmisión de la primera jornada entre CD Badajoz y Azuaga en el Nuevo Vivero, los partidos del equipo blanquinegro sonarán en Tiempo de Juego Badajoz: en el 1269 de la Onda Media, web y app.

Con la identidad y la esencia de siempre, entre risas, crítica y análisis, el equipo dirigido por Adrián García llevará a las casas y a los transistores blanquinegros todo lo que ocurra con su equipo, sea en casa o fuera.

De cara a la temporada 2025-2026 se mantienen como colaboradores Míriam Garriga, José María Solo de Zaldívar y Marcos Antonio López. Siempre con el control técnico de José Antonio Barrado.

