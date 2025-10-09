Badajoz ya tiene fecha para el encendido de las luces de Navidad 2025

Para muchos pacenses, hay un día que marca oficialmente la llegada de la Navidad: aquel en el que el gran árbol de la Plaza de España se ilumina, llenando la ciudad de luces y ambiente festivo. Aunque todavía queda más de un mes, COPE ya ha podido confirmar que, como en años anteriores, el encendido será a finales de noviembre, concretamente el último viernes del mes, el día 27.

Por el momento no se han desvelado más detalles sobre la ceremonia de este año, pero en las dos últimas ediciones la Banda Municipal de Música de Badajoz ha sido protagonista, la edición pasada incluso incluyendo piezas especiales como la marcha ‘Valencia’, en homenaje a los afectados por la DANA.

En esta edición se está trabajando, desde finales de septiembre ya se veían en la ciudad técnicos preparando los adornos en distintos puntos, una práctica habitual dada la alta demanda que este tipo de montajes tiene en todo el país.

Mercados navideños

La ciudad volverá a contar con dos mercados navideños, aunque uno de ellos cambia de ubicación. El primero se situará en el Paseo de San Francisco, mientras que el segundo se trasladará a la Plaza Alta, tras los ajustes del año pasado en la Plaza de Santa María, que no ofreció los resultados esperados.

Con todo listo para encender la Navidad, Badajoz se prepara para vivir semanas de luces, música y planes en familia que ya se han convertido en tradición.