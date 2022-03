El Ayuntamiento de Badajoz no ha presentado propuesta para llevar agua a Tulio

El Ayuntamiento de Badajoz no ha presentado propuesta alguna a la Junta de Extremadura para llevar agua potable a la barriada de Tulio con cargo a los fondos europeos de recuperación, según ha informado el Gobierno regional.



En declaraciones a Efe, ha explicado que el programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio tiene como objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios de uso predominantemente residencial y viviendas, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de actuación denominados entornos residenciales de rehabilitación programada.



En este sentido, ha indicado, “ni tiene ni ha tenido cabida en ningún momento, por tanto, la propuesta que realiza ahora el Ayuntamiento de Badajoz en relación con la dotación de red de agua potable y saneamiento del barrio de Fuente Caballero (Tulio) en el marco de esta convocatoria”.



“En ningún caso”, ha incidido, el Ayuntamiento ha presentado propuesta con gastos elegibles para alguna de las convocatorias de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda.



El Consistorio mantuvo recientemente una reunión con los vecinos del barrio de Tulio donde los representantes municipales expresaron que habían propuesto a la Junta de Extremadura que una de las actuaciones a financiar con fondos europeos de recuperación fuese la urbanización de este entorno, lo que propiciaría las actuaciones necesarias para que llegase la red de agua potable y de saneamiento.



La barriada carece de estos servicios, una problemática que atraviesan los vecinos, unas 60 familias, y que se hizo especialmente evidente durante los momentos más complicados de la pandemia, pues las limitaciones de desplazamiento dificultaban la adquisición de agua por parte de los ciudadanos.



Tras los momentos más difíciles del confinamiento, los representantes vecinales llegaron a advertir de que acudirían a Europa en caso de que no se resolviese su situación, al expresar que se trata de una carencia que “en pleno siglo XXI no se consiente en ningún municipio o barrio de ciudad en un país como España”, según expresó el presidente vecinal de la barriada, Antonio Rosario.