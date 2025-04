Avisos por hackeos de una aplicación de mensajería en Badajoz

La Policía Nacional en Badajoz ha detectado varias denuncias por hackeos de una aplicación de mensajería instantánea.

La situación que se plantea es la pérdida del control de los titulares de esas cuentas y, una vez que terceras personas las gestionan, proceden a enviar mensajes mediante esa aplicación a todos sus contactos, solicitando transferencias bancarias para hacer frente a unos pagos que deben hacerse con la mayor celeridad posible.

Se han identificado varias denuncias en las que se informan que, habiendo recibido un mensaje a través de la aplicación de mensajería instantánea mencionada por parte de un conocido en el que le solicitaban hacer frente a los pagos, se efectuaban al considerar que venían por un canal seguro.

El modus operandi de los ciberdelincuentes es elegir un número de teléfono y tratar de iniciar sesión en otro dispositivo, sabiendo que esto conlleva un permiso o autorización desde el móvil principal. Normalmente, este teléfono recogía el código de autenticación a través de un mensaje. Pero, si en el momento en el que debes recibir este código te encuentras en medio de una llamada, el mensaje recae en el buzón de voz. Es ahí donde los ciberdelincuentes pueden acceder al código y utilizarlo para iniciar sesión. Lo cierto es que entrar en el buzón de voz puede ser sencillo. Algunas compañías permiten acceder a través de un pin que suele ser 0000 o 1234. Los ejecutores del plan suelen llamar continuamente al número en cuestión mientras realizan el proceso, porque es fundamental que la persona que va a ser estafada esté en una llamada.

Desde la Policía Nacional se aconseja cambiar la clave de acceso al buzón, no compartir información personal o financiera, no abrir enlaces que no conozcas, activa la verificación en dos pasos, desconfía de las solicitudes de dinero…