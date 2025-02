"Este año van a construirse más de 100 viviendas en Badajoz"

Hace una semana la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, anunciaba que el ejecutivo regional había firmado un acuerdo con once entidades bancarias con el que se impulsará la construcción de más de 3.000 viviendas de protección oficial en la región hasta 2027. De ellas, 500 podrían corresponderle a Badajoz.

Un pacto, que según señala el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, es "fundamental": "Llegar a un acuerdo con todos los bancos, para dejar claro qué financiación vamos a tener, cómo se van a financiar, qué interés van a tener, es fundamental para poder hacer vivienda protegida”. En este sentido, el edil indica que se necesitan conocer los tipos de intereses bancarios para financiar los proyectos y que de esta manera, mediante lo acuerdos, estos pueden fijarse.

Sobre los lugares donde podrían construirse las viviendas, Urueña destaca que prácticamente disponen de suelo en toda la ciudad: “Cuando tú desarrollas un sector, hay un porcentaje de viviendas, de edificabilidad, que tienes que ceder gratuitamente al ayuntamiento, que es un 10% de la edificabilidad total. Ese 10% se suele ceder en suelo para vivienda protegida”. Finalmente, indicaba que la Avenida de Elvas, Huerta Rosales, La Pilara, Ronda Norte y Suerte de Saavedra, podrían ser lugares idóneos.

el campillo

La dureza que presenta el terreno, unida al encarecimiento de los costes, retrasaron el proceso. Ahora, con el mes de marzo marcado en el calendario como fecha fin de presentaciones de ofertas, el consistorio confía en iniciar las obras antes de verano: "Ahora lo hemos vuelto a sacar, hemos hecho un aumento considerable en los costes de las obras, porque la obra ha pasado de 2.200.000 a 2.800.000 y esperemos que se pueda iniciar antes de verano, esperemos que bastante antes".

"Es uno de los proyectos más importantes que vamos a hacer en esta legislatura Carlos Urueña Concejal de Urbanismo

Sobre las obras, está previsto comenzar tareas de urbanización en la zona para después edificar las viviendas: "Una vez que se termine la organización, se van a hacer 31 viviendas, pero al mismo tiempo se van a hacer otras 33, unas son de nueva planta y otras son de rehabilitaciones de las existentes".

reto: 400 viviendas en la legislatura

Preguntado por esta promesa que hizo el equipo de gobierno antes de ganar elecciones Urueña contesta: "Independientemente de que lo cumplamos nosotros a 100% o no lleguemos a 100%, es muy importante que ahora la Junta de Extremadura nos ayude, para que no estar solo nosotros en la construcción de vivienda protegida" añade "los ocho años últimos del PSOE no hizo ni una sola vivienda protegida en Badajoz. Pero es que también el Gobierno, con Pedro Sánchez, que lleva casi ocho años y prometió 300.000 viviendas, tampoco ha hecho ninguna".

Este año, según indica, van a construirse más de 100 viviendas en la ciudad: "Tenemos preparadas otras tantas, como he comentado, del casco antiguo y fuera del casco antiguo, y esperemos poder cumplirlo", en este sentido, el edil también destaca que es "importante crear condiciones para que los promotores privados también hagan vivienda protegida".

"Cuando entré en 2019 el coste del metro cuadrado estaba en 600 euros. Ahora las estamos sacando a 1.000. Las empresas privadas no entran en muchas casos a hacer viviendas porque no tienen coste"





alquiler asequible

Hace casi dos años, el consistorio anunció la cesión de varios terrenos de la ciudad para la creación de bloques de pisos de alquiler asequible destinados a jóvenes. El concejal ha confirmado en la Cadena COPE que finalmente se aportaron dos, uno en Cuartón Cortijo y otro en Ronda Norte, el primero ya tendría licencia, por lo que el comienzo de la obra es inminente y el segundo "está a punto".

Según aparece en la página web del ejecutivo central, en total se construirán 80 viviendas; una actuación que conllevará un presupuesto de 4.000.000 €. Sobre los requisitos, poco se sabe al respecto, en teoría la empresa privada encargada de llevar a cabo la obra será la que gestione además el servicio. Al parecer, estarán destinados a jóvenes y tendrán un periodo de concesión de 50 años.

viviendas de defensa

Sobre aquellas viviendas que el ejecutivo central prometió construir en terrenos de Defensa, en Badajoz, así como en otras ciudades de Extremadura, el edil destaca que nada se conoce al respecto. Asimismo, Urueña indica que en la ciudad no hay suelo disponible para crear estas viviendas: "Desde luego, en Extremadura, y en el caso que más conozco, que es Badajoz, no hay ningún suelo ahora mismo que sea del ejército, que se pueda utilizar para poder hacer viviendas".

Quiero decir que fue un anuncio, como todos los que hace, o casi todos los que hace, por dar el beneficio de la duda, el Gobierno de España, y sobre todo con el tema de viviendas, que era para acaparar una serie de titulares, pero no tenía ningún sentido.



Por último, el concejal señalaba que en la ciudad hay "mucha necesidad de vivienda", sin ir más lejos, la lista de demandantes de la INMUBA supera las 2.000 personas. Por esto mismo concluía la entrevista señalando que son "fundamentales" todos los planes de vivienda.