El ‘Angelito’ guardián del Nuevo Vivero

En Badajoz todo el mundo conoce a Angelito. Es casi un emblema, un elemento de la historia del Club Deportivo Badajoz pese a no haber nunca metido nunca un gol o parado un penalti. Lo cierto es que siempre ha estado, en ascensos, descensos, desapariciones y refundaciones; en las buenas y sobre todo, en las malas. Siempre en su casa, que es literalmente la de todos los blanquinegros.

De hecho y más allá de la relación laboral y sentimental que ha compartido y comparte con el club, Angel Cuenda lleva más de 10 años viviendo en el estadio Nuevo Vivero, en una casa localizada bajo la grada norte. Es pequeña, pero para él es el sitio perfecto.

Para mi es muy grande vivir aquí” Ángel Cuenda Antiguo utillero del CD Badajoz

Le acompañan su hija y nieto. Su mujer también lo hacía, pero falleció hace 9 meses: “Yo vivo muy bien, ahora un poco amargo porque ha fallecido mi señora… Se me ha ido la persona que era lo más grande que tenía en mi vida”. Llevaban casi 50 años juntos, Angelito incluso cuentan que tenían preparado un viaje para sus bodas de oro: “No pudo ser lo que teníamos proyectados los dos, se quedó en el camino”.

Sobre la posibilidad de marcharse algún día del campo, Angelito se muestra triste: “Para mí sería muy doloroso que yo me pudiera ir… Si yo me tuviera que ir lo iba a sufrir mucho en mis carnes” añade “salir de la puerta de casa y asomarme al campo y ver el césped que tanto tiempo estuve arreglando me da la vida”.

su historia

Ángel no se ha dedicado toda su vida al sector del fútbol, aunque sí la gran parte de ella. Con 10 años empezó a trabajar como yesista, continuó en la construcción, pero siempre, durante sus primeros años, estuvo relacionado con el ámbito futbolístico de una manera u otra. “Yo estuve jugando en equipos de Badajoz como hobby”.

Antes de ser utillero del CD Badajoz, club para el que trabajó más de 30 años, estuvo ligado a otras agrupaciones como el Don Bosco o el Badajoz Industrial. Angelito recuerda con mucho cariño la llamada del equipo blanquinegro: “Me llamó Tony Tienza y me dijo si me quería venir. Fue lo más grande que me pudo pasar”.

El Badajoz es mi club de toda la vida. Cuando era pequeño siempre iba a verlos” Ángel Cuenda

ascenso 2017

Entre sus vivencias guarda un recuerdo algo “agridulce”, el ascenso a Segunda División B que se jugó en Calahorra en mayo de 2017. Horas antes del encuentro, que supuso una victoria, el mítico utillero perdió a una de sus hermanas. Aunque el equipo le dio facilidades para volver a la capital pacense decidió quedarse con ellos: “Yo ya no podía hacer nada. Fue bonito y también lo recuerdo con mucho dolor”.

También rememora un momento en el que la afición se volcó con él. En 2022, uno de los puntos álgidos de la historia del club, al no recibir ninguna mensualidad por una serie de circunstancias, varios blanquinegros pusieron dinero en conjunto para ayudarle: “Aquello para mí me llegó al corazón. No tenía palabras”.

la "final" del domingo

Este domingo el CD Badajoz se medirá contra el Castuera en casa a las 18 horas, un encuentro en el que solo vale puntuar para conseguir una plaza en playoff. “Sé que este partido lo vamos a ganar porque veo a los jugadores con tantas ganas e ilusión que se que vamos a hacerlo” no solo se muestra positivo con este encuentro, sino que Angelito sostiene que este será el año en el que se logrará el ansioso ascenso: “Estoy muy convencido”.

En este sentido hace un llamamiento a la afición. “Le pediría en estos momentos tan importantes que apoyen a nuestro club. Que se olviden de lo que ha podido pasar en el transcurso de la temporada e incluso la semana pasada. Yo también me disgusto” confesaba.

Por favor se lo pido, que vengan a apoyar”

Cuenda termina la entrevista con una frase muy especial: “Angelito siempre va a estar ahí hasta que Dios me tenga que llevar. Había dos cosas que era lo que más amaba, mi señora y el club. A ella no la tengo ya, pero si tengo que dar mi vida por mi Badajoz la doy, porque es lo que más quiero”.