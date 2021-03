El alcalde de Badajoz afirma que su gobierno es "estable" y que mantiene la "hoja de ruta"

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" y "normalidad" dado que la capital pacense "sigue teniendo un gobierno estable centrado en los problemas de sus ciudadanos", y la hoja de ruta "hecha y realizada a principio de la legislatura es la que sigue su curso".

"Absoluta tranquilidad, normalidad, la ciudad sigue teniendo un gobierno estable centrado en los problemas de sus ciudadanos, yo creo que en este momento con la que está cayendo no deberíamos despistarnos absolutamente con nada", ha señalado Fragoso.

En declaraciones a los medios en las que ha sido preguntado por su valoración ante la moción de censura planteada en Murcia entre PSOE y Ciudadanos, la situación creada al respecto en la Comunidad de Madrid y la influencia de ambas cuestiones en el ayuntamiento, el regidor ha querido transmitir a los ciudadanos "un mensaje de normalidad, tranquilidad".

"La hoja de ruta hecha y realizada a principio de la legislatura es la que sigue su curso y sin ningún tipo de inconveniente", ha dicho, para agregar: "que la gente no piense que vamos a perder ni un minuto, ni un gramo de tiempo en otra cosa que no sean sus problemas".

En este sentido y preguntado si ha sentido "intranquilidad" en algún momento cuando escuchaba las citadas noticias de alcance nacional, Francisco Javier Fragoso ha reconocido que "sinceramente no", y "entre otras cosas" porque sabe que en el ayuntamiento "no ha habido ningún concejal que se haya vacunado" por lo que "no había excusa para ninguna moción".

"Absoluta normalidad de verdad, también es verdad que me pilla en un momento procesal que no está para ponerse uno nervioso después de tantos años", ha continuado, para defender que el del ayuntamiento, donde gobiernan PP y Cs con el apoyo de VOX, es un equipo de gobierno "cohesionado" y con unas "magníficas relaciones, no solo profesionales sino también de convivencia personal".

Y es que, como ha agregado, "cuando uno tiene muy claro la hoja de ruta, a lo que se está dedicando, no hay que distraerse con nada", al tiempo que ha sostenido que "si las cosas van bien y funcionan bien en la ciudad de Badajoz no va a haber nada que altere la hoja de ruta".

Sobre esta última y el relevo en la alcaldía previsto para junio, el primer edil ha hecho hincapié en que la hoja de ruta sigue "con absoluta normalidad", aunque ha reconocido que "no" les ocupa "nada de ello" porque el tiempo lo ocuparon cuando lo diseñaron y pactaron y, actualmente, les quedan tres meses de trabajo "muy intenso" en los que la ciudad "seguirá siendo liderada por el que les habla como alcalde" y "con normalidad, cuando llegue el momento, se hará el relevo".