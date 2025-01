Alberto, taxista en Badajoz: "Es una situación crítica"

El sector del taxi en toda España ha convocado hoy, miércoles 29 de enero de 2025, una gran movilización para denunciar el aumento desproporcionado de las pólizas de seguros que afectan a todos los profesionales. En la mayoría de las ciudades, el paro será por la mañana, pero en La Rioja se llevará a cabo de 5 a 8 de la tarde, por lo que no habrá servicio de taxis en ese horario.

En Badajoz, de momento, los taxistas han decidido no sumarse a la huelga, por lo que el servicio funciona con normalidad. Sin embargo, el sector en la ciudad advierte de que, si la situación no mejora, no descartan sumarse a próximas protestas. La incertidumbre y el malestar van en aumento, ya que el incremento de las primas de seguros está haciendo insostenible su actividad.

Alberto, el presidente de los taxistas pacenses y también taxista, por supuesto, con la licencia número 89 nos dice que las aseguradoras justifican estas subidas en las primas en la alta siniestralidad del sector, que al parecer también ha ascendido en los últimos años. Alberto señalaba que esto ha ocurrido por la irrupción de conductores sin licencia a bordo de los VTC, los Uber, Cabify y demás. Pero no entiende porque se lo suben a ellos.

Nada frena estas subidas. Parece que las exenciones ficales y las ayudas que tienen los coches eléctricos no bastan para soportar esta escalada en los seguros. Ni con los coches de última generación.

Los taxistas pacenses avisan: "Si esto sigue así, nos tendremos que unir a las reivindicaciones". Aunque por ahora han decidido mantenerse al margen, la falta de soluciones a este problema podría llevarlos a convocar paros y sumarse a las protestas del resto del país. La amenaza de nuevas movilizaciones en Badajoz es real si el sector no encuentra respuestas a sus demandas.