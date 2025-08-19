El Sport Extremadura apuesta por una campaña de simpatizantes para enamorar a Badajoz

El Sport Extremadura está dispuesto a liderar el fútbol femenino pacense. En apenas cinco años de vida, el club ha dado un salto que parecía impensable: ascenso a Segunda RFEF y clasificación para la Copa de la Reina. Dos hitos que reflejan la ambición de un grupo joven y comprometido, pero también la solidez de un proyecto que quiere crecer de la mano de su ciudad.

nuevos retos en Segunda RFEF

El salto de categoría supone un desafío deportivo y organizativo. El club ha reforzado su plantilla con fichajes de nivel como Alba Zafra, que regresa al equipo, además de Amanda Chávez, Saioa Martínez o Mireia Hinojal.

El presidente reconoce que la Segunda RFEF exige mayor control financiero y administrativo, aunque asegura que el club llega preparado: “Muchas de esas exigencias ya las cumplimos desde hace años. Lo asumimos con tranquilidad porque nacimos con la idea de funcionar como un club profesional”.

Campaña de simpatizantes: un modelo diferente

La gran novedad de la temporada será la decisión de no lanzar campaña de abonados, sino de simpatizantes. El acceso a los partidos del primer equipo en El Vivero será gratuito. “Queremos darle a la ciudad todas las facilidades para que se enamore de su club femenino. La campaña de simpatizantes tendrá un precio simbólico y lo que buscamos es que las familias hagan suyo este proyecto”, explica Pons.

El objetivo no es solo llenar las gradas, sino convertir cada jornada en una experiencia familiar y cercana. “Queremos que los domingos por la mañana la gente tenga motivos para pasar un día de familia dentro del club”, añade.

Una cantera en expansión

Para el equipo, su fuerza radica en su cantera. La integración de la escuela del Real Club Deportivo Español ha permitido que el club sume esta temporada 15 equipos masculinos y hasta 8 femeninos, en un ensamblaje que Pons califica de “ejemplar”.

Fernando Pons, presidente, junto al edil pacense

Es un proyecto que va más allá del primer equipo. La base está creciendo de una manera que nos da muchísima confianza en el futuro” Fernando Pons Presidente Sport Extremadura

Un club para toda la ciudad

El mensaje del presidente es claro: este proyecto quiere ser de todos: “Animamos a las familias de Badajoz a venir sin miedo. Van a encontrar un entorno donde priman el respeto, el deporte y el buen ambiente, algo que cada vez cuesta más encontrar. Queremos que este sea un proyecto de ciudad”.

Con una plantilla reforzada, una afición que se espera creciente y la ilusión de debutar en la Copa de la Reina, el Sport Extremadura encara un curso histórico en el que el gran objetivo es tan ambicioso como sencillo: conquistar Badajoz a través del juego.