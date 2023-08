Luis R. Ardila: el extremeño que estuvo detrás de los mejores equipos de Europa

Nació en Castuera en 1958. Su vida, casi desde el principio, tuvo un denominador común: el fútbol. Era su pasión y ha hecho de ella también su profesión hasta que el pasado julio, Luis Rodríguez Ardila, dejaba el Atlético de Madrid, donde ha estado trabajando hasta el último momento en la confección de su plantilla.

Porque, en última instancia, a eso se dedicaba Luis: a ser diseñador, arquitecto y, a veces, obrero de la dirección deportiva. Viajaba, ojeaba, analizaba, veía y recomendaba. En África, en el norte de Europa o en su Extremadura natal. Siempre buscando "el mejor fichaje", que, como él dice, no siempre es "el mejor jugador".

Después de 36 años de carrera, Ardila "cuelga la libreta" para regresar a su Badajoz querida, aunque no para desligarse del fútbol: "quiero devolverle al deporte todo lo que me he dado, aún no sé cómo, pero lo haré". Su última etapa la ha vivido en el Atlético de Madrid, junto a Andrea Berta, al que califica como "el mejor director deportivo del mundo", pero, antes de esos, su trayectoria ha estado llena de éxitos. Empezó en el Badajoz de los 90, de la mano de Paco Herrera. Quizás uno de los mejores Badajoz de la historia.

Después, en el 99 fichó por el Alavés. Era el Alavés de Mané, que se paseaba por Europa y ponía en aprietos a los grandes cocos del continente, como aquel Liverpool al que estuvo cerca de arrebatar una UEFA. Un Liverpool que fue, precisamente, el siguiente equipo de Ardila. El Liverpool de Benítez (y Paco Herrera), con el que el extremeño logró una Champions.

Después de dejar Anfield, pisó El Madrigal para formar parte del equipo de Antonio Cordón. Entre otros logros, Ardila fichó a Manu Trigueros o Gerard Moreno. Casi nada. Fue el paso previo a recalar en el equipo colchonero, donde también ha sido clave en traspasos como el de Reinildo.