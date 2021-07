El extremeño José Manuel Calderón sugiere los próximos fichajes de Mask Singer

José Manuel Calderón (39 años, Villanueva de la Serena) nunca se vió en otra igual. Enfundado en unas mallas multicolores, con un collar de pinchos y una voluminosa máscara hizo las delicias del público del programa de Antena 3 durante cinco semanas. Los investigadores tampoco daban crédito cuando se quitó la máscara: habían sugerido a Fernando Torres, a Guti o a uno de los actores que dan vida a las Trancas y Barrancas en "El Hormiguero", Juan Ibáñez. Pero ninguno acertó con la personalidad del descarado Perro Punk extremeño.

"¡Ojo, cuidado! No pienso dejar que se me suba la fama a la cresta, yo tengo a mi gente de siempre, esa que me quiso cuando era un 'punky' cualquiera. No pienso hacer caso a perritos falderos que quieran regalarme los oídos", comentaba el villanovense campeón del mundo antes de realizar su actuación.

“Lo mejor era lo despistados que estabais”, decía a los investigadores el deportista asegurando que no ha cantado ni bailado en su vida. “Me llamaron y fue algo inesperado. No me habréis visto en ningún otro sitio. Incluso la gente que me conociera era imposible que hiciese la conexión de que yo pudiera estar aquí, cantando y bailando. Es algo que no he hecho en mi vida”, decía una vez descubierta su identidad.

Calderón ha realizado una entrevista exclusiva para la página web de Antena 3 en la que, entre otros asuntos, ha confesado con quién le gustaría participar en pareja: "Me gustaría que Pau Gasol pudiera participar conmigo algún día ¡Sería un dúo de altura!" El pacense aseguraba que el de Santboi "Sería difícil de ocultar"

Con un 1.91 metros de altura, José Manuel Calderón jugaba en la posición de base. Formó parte de la selección española que ganó el Mundial de Baloncesto de 2006 en Japón y el Eurobasket 2011.

Fue el cuarto jugador español en jugar en la NBA, después de Fernando Martín, Pau Gasol y Raúl López. El 25 de abril de 2007 se convirtió en el primer español en lograr un triunfo en playoffs, ante los New Jersey Nets. Tiene el récord del mejor porcentaje en tiros libres en una temporada regular NBA, con un 98,1% de acierto (151/154) en la temporada 2008-09. Cuando los Raptors le traspasaron, acabó su periplo en Toronto siendo el máximo asistente y el tercer jugador con más partidos de la historia de la franquicia. Uno de sus apodos es el de "Mr. Catering", que empezó a usar Andrés Montes para reflejar la facilidad de Calderón al anotar en bandeja.

Desde 2009 colabora con Unicef, primero como Amigo de UNICEF Comité Extremadura y desde agosto de 2014 como embajador de UNICEF Comité Español. Desde 2020 es asesor de la multinacional española de software Sngular. Tras su retirada, José continua ligado a la NBA con un puesto en el sindicato de jugadores.