Dos invictos frente a frente

Si es cierto que no pasa por su mejor momento el Córdoba CF, pero no por eso, y en 2ªB, el partido entre los andaluces y el CD Badajoz no deja de ser un encuentro de superior categoría. El Nuevo Arcángel se engalanará con más de 500 aficionados pacenses en las gradas en un duelo que será retransmitido en COPE a partir de las siete menos cuarto de la tarde.

El conjunto de Mehdi Nafti llega al encuentro con sensaciones muy diferentes a las del conjunto local. En Badajoz se respira aire puro, limpio, además de encontrarse hasta el momento en una gran situación deportiva en la clasificación. Diez puntos sobre doce de los chicos blanquinegros que incluso han visitado el feudo de otro aspirante como el Cartagena.

En el CD Badajoz Nafti no podrá contar con Kike Pina por esa lesión en los isquios, los demás disponibles para el técnico francotunecino que tendrá que hacer descartes. Escuchamos los más destacado en la Rueda de Prensa previa al partido:

Mientras tanto, en Córdoba, se respira pesimismo. A pesar de que el inicio no ha sido del todo malo (dos victorias y dos empates, una media inglesa) el juego del conjunto andaluz no es el que más gusta a sus aficionados y además el tema extradeportivo sigue calando en la prensa local. El conjunto dirigido por Enrique Martín, viejo conocido para la afición pacense por aquella jugada en Leganés, viene de empatar a 2 ante el recién ascendido Yeclano. Los andaluces se encuentran ahora mismo quintos en la tabla con 8 puntos, dos menos que el Badajoz. Juanto es uno de sus jugadores más destacados en este inicio de temporada, dos goles en cuatro partidos para el jugador blanquiverde.

El Córdoba CF - CD Badajoz en datos:

Dieciséis partidos en territorio cordobés, que marcan un balance de ocho victorias locales, tres empates y cinco triunfos visitantes. Igualdad absoluta, en estos datos que hay que recordar que hablan también de extinto Badajoz. Muchos seguidores pacenses se acordarán de aquel 0 a 4 en la 99/00. El resultado más repetido en estos partidos es el cero a cero.

El partido lo podrás escuchar en COPE BADAJOZ, a través del 1269 de la OM, aplicaciones móviles y página web.