Abraham Sudón: "Mi estatura no mide mis sueños"

En el barrio del Cerro de Reyes, en Badajoz, Abraham Sudón se ata los guantes cada tarde. No es solo un ritual: es un acto de fe. Este joven, con una sonrisa que desarma y una determinación que inspira, entrena dos horas y media diarias para convertir un sueño de infancia en algo tangible: llegar al Campeonato de España de Boxeo Adaptado Categoría PB10. Su historia, hecha de sudor y esperanza, es un recordatorio de que las barreras están para saltarlas, y los sueños, para vivirlos.

Todo comenzó con un desafío en Internet, uno de esos que suelen quedar en el olvido. Pero cuando Abraham subió a un improvisado cuadrilátero en Sevilla para enfrentarse a “Pepe de las 3000”, algo cambió. El video, viral en TikTok, acumuló millones de miradas en abril. Sin embargo, más que los likes, lo que atrapó a Abraham fue la certeza de que el boxeo era su camino. “Aquella pelea me hizo sentir vivo. Me di cuenta de que esto no era un juego, era mi pasión”, confiesa con una voz serena que esconde el fuego de quien ha encontrado su propósito. Comprende a aquellos a los que el vídeo no les ha gustado pero espera que entiendan que se trataba solo de un espectáculo, que lo que quiere ahora es mucho más serio.

Abraham padece acondroplasia, una condición genética que limita su crecimiento óseo. Él lo resume con naturalidad: “Soy de talla baja, pero mi corazón es gigante”. Lejos de verlo como un obstáculo, lo ha convertido en su aliado. Trabaja en una lavandería, comparte risas con sus amigos en las tardes pacenses y, entre turno y turno, dedica cada minuto libre a perfeccionar su técnica. Su entrenador, Aza Cacho, un veterano del boxeo que ha visto caer y levantarse a muchos, asegura que Abraham “tiene algo especial: no entrena para ser distinto, entrena para demostrar que todos somos capaces”.

El gimnasio donde entrena Abraham huele a esfuerzo. Entre las cuerdas desgastadas y los sacos abollados, cada golpe supone una superación. Aza no solo le enseña a esquivar o a dar un directo; le inculca que el boxeo es “el arte de respetarse a uno mismo”. “Cuando estoy aquí, no pienso en lo que no puedo hacer. Pienso en lo que voy a lograr”, dice Abraham, mientras sus guantes dibujan círculos en el aire, como si trazara el mapa de su futuro.

Aunque el vídeo de TikTok le dio visibilidad, Abraham sabe que la fama efímera no llena vacíos. “Las redes son pasajeras. Lo que perdura es el entrenamiento de todos los días”, reflexiona. Su meta no son los seguidores, sino el campeonato nacional, y cada día es un paso más. “Quiero que la gente como yo vean que no hay techo. Que si yo puedo, ellos también”, afirma. Su lucha trasciende el ring: es un mensaje de que la discapacidad no es sinónimo de limitación, sino de oportunidades distintas.

En el Cerro de Reyes, vecinos y amigos siguen su progreso con orgullo. Badajoz hoy se enorgullece de este nuevo héroe: uno que conquista sueños a golpe de coraje.

Mientras Abraham mira al horizonte, imaginando el día en que suba al podio, su historia ya ha ganado. No solo por los trofeos que vendrán, sino porque cada entrenamiento, cada gota de sudor, es una victoria sobre el miedo. “El boxeo me enseñó que caer duele, pero levantarse da fuerza, a mi me la dió para superarme y a Abraham también le va a ayudar”, dice Aza. Y en las palabras ambos hay una promesa: los límites solo existen en la mente.

Escucha la entrevista con Abraham y Aza en el audio adjunto.