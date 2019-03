El Carnaval traspasa fronteras... y años. La sensación internacional del Carnaval de Badajoz de 2019 es en realidad del 2018. Pero son estas las contradicciones que hacen grande la Fiesta más grande de Badajoz. La Comparsa dombenitense Achikitú llevó el año pasado a las calles de Badajoz un homenaje al recordado Freddie Mercury que ya tuvo su repercusión local. El traje estaba compuesto de la mítica guerrera amarilla con los pantalonmes de lamé blancos. Se completaba con el manto de armiño y la corona real que Freddie acostumbraba a lucir al final de sus conciertos. El resto de detalles hacian referencia al genial cantante zanzibari: el micro, las notas musicales, la carroza que servía de estandarte a la comparsa...

Esto no ha pasado desapercibido para los CM de la cuenta oficial de Queentras un año en el que los homenajes y las referencias a la pelicula que cuenta la historia de la banda de Mercury han sido numerosos. La banda señala lo siguiente:

A wonderful homage to Freddie at Carnival of Badajoz in Spain! �� pic.twitter.com/KdrVcLVLwo