Emotivo homenaje murguero a nuestro compañero José Luís Lorido

Tiempo de lectura: 1



La murga "Pa Cuatro Días" tuvo una idea genial : dedicar un cuplé a uno de sus componentes -y compañero de COPE Badajoz- José Luís Lorido, que por supuesto, sabía nada de lo que a escondidas habían preparado sus compañeros. Hemos recogido ese momento de sorpresa que emocionó mucho no sólo a José Luís, que entre risas -y alguna lagrimilla- no daba crédito a lo que estaba pasando. No te pierdas este emotivo momento.

“Si pones la radio y en to los lios

Ahi esta el tio

En el futbol haga lluvia o frio

Ahi esta el tio

donde haya un micro encendido

Ahi te encuentras al Lorido

Por cojones tenías que salí

este año en la cabalgata

Y ahora tos por tu culpa

No puen ni ver la semana santa

Sale de nazareno

Y de costalero

Es pregonero

Solo te falta

subi al maero

Ay Jose Luis te via da un consejo

Cuidado con los excesos

Que te estas quedando en los huesos”