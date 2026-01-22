Juan Valderrama, antes de su espectáculo en Badajoz: "Ya quisieran los americanos tener un género como la copla"

El cantante Juan Valderrama aterriza en el Teatro López de Ayala de Badajoz este sábado 24 de enero con su espectáculo 'Historias de la copla'. Un show en el que el artista no solo canta, sino que también narra las vivencias, anécdotas y reflexiones sobre un género que considera infravalorado. "Ya quisieran los americanos tener un género como la copla", defiende Valderrama, lanzando un mensaje a los más jóvenes para que se quiten "la venda de los ojos" y se acerquen sin prejuicios a un patrimonio cultural único.

La inocencia de la copla

Durante una entrevista, Valderrama ha abordado la complejidad y las etiquetas que ha soportado la copla, especialmente su asociación con el franquismo. "La copla es inocente de todo cargo", afirma con rotundidad, argumentando que es un error "etiquetar a un género por la etapa donde más éxito tuvo". Para el artista, "decir que la copla es franquista" es tan absurdo como decir que "Picasso es franquista", recordando que es anterior al régimen y que este simplemente "se la apropió" porque pregonaba valores que le convenían.

El cantante subraya que la copla fue "la nota de color" y la alegría en una "España gris de muchísima necesidad" durante la posguerra. En su espectáculo rinde homenaje a artistas que tuvieron que exiliarse, como Angelillo, un "republicano convencido" que se marchó a Buenos Aires, y a otros que se quedaron, demostrando la diversidad ideológica dentro del género.

Un 'cantólogo' en el escenario

Desde 2016, Juan Valderrama concibe sus espectáculos como "algo más que salir, cantar y marcharme". Inspirado por sus padres, Juanito Valderrama y Dolores Abril, que hacían de sus actuaciones una "comunión con el público", el artista busca contar y cantar una historia. Este formato híbrido, mitad concierto y mitad confesión, fue bautizado por el actor Pepe Sacristán como un "cantólogo".

El objetivo de 'Historias de la copla' es compartir con el público un conocimiento íntimo sobre el género, sus artistas y compositores, aquello que sucedía "entre bambalinas". Valderrama explica que su nacimiento en una familia de artistas le ha dado un acceso privilegiado a esas vivencias, y se siente con la "obligación de compartir ese conocimiento" con la gente.

Homenaje a los olvidados

Valderrama también reflexiona sobre el "difícil equilibrio" entre honrar el legado de sus padres y construir una voz propia, aceptando que la "sombra tan alargada" de su padre siempre le acompañará. Esa honestidad, asegura, es lo que el público valora para distinguir "cuando alguien hace las cosas de forma honesta".

En esa línea de honestidad, el espectáculo reivindica a figuras a las que, según él, no se les ha dado la importancia que merecen, como Manolo Escobar, Carlos Cano o Joselito. De Cano destaca su valentía al grabar un disco de copla en 1985, y de Joselito su fascinante biografía, desde niño prodigio a "mercenario en Angola", digna de varias películas.

El espectáculo 'Historias de la copla' tendrá lugar el sábado 24 de enero a las 21:00 horas en el Teatro López de Ayala de Badajoz, con entradas a un precio de 30 euros. Valderrama estará acompañado por un elenco de músicos de primer nivel como Rubén Lebaniegos (guitarra), Daniel Noel (bajo, contrabajo y percusión) y Manuel Molina (piano), que aportan una sonoridad única sin alterar la esencia de las melodías originales.