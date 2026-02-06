DESCUBRIENDO UBRIQUE | 06 FEBRERO 2026 | ERMITA DE SAN PEDRO
Este capítulo se centra en la Ermita de San Pedro. Una joya neoclásica de 1801, obra de Miguel de Olivares Guerrero y financiada por Pedro Romero y Montero, fue inicialmente un hospital. Su uso evolucionó a iglesia, escuela, taller y biblioteca. Deteriorada, fue restaurada en 2008 por el Ayuntamiento, recuperando su nave cuadrada, cúpula semiesférica y rica decoración. Hoy funciona como salón de plenos, lugar de bodas civiles y sede de eventos culturales. El 7 de marzo acogerá una exposición de Proyecto 5, Galería de Arte, con obras de artistas locales e internacionales, destacando el arte como inversión. La plaza exterior muestra un mosaico con la "patacabra", símbolo marroquinero, conectando otros puntos históricos. Próximos capítulos explorarán la Ermita de San Antonio y el Museo de la Piel.
Cádiz - Publicado el
1 min lectura24:46 min escucha
