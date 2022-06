Gragera, en Cope: "Es cierto que la marca Ciudadanos ahora mismo no ayuda"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, llegó al poder hace justo un año y hoy, con motivo de la efeméride, ha pasado por Cope, donde ha hecho balance de los últimos doce meses y ha valorado también la situación actual que vive su partido. Repasamos sus declaraciones.

Ciudadanos e Inés Arrimadas

"Es un momento muy complicado. Inés se ha comprometido a pilotar esta refundación. Esperemos que la reflexión nos sitúe en una situación mejor de la que tenemos hoy"

La marca Ciudadanos en Badajoz

"Todo en esta vida va por rachas. Ahora mismo, la marca no ayuda, pero tenemos que esperar. No nos queda otra que seguir trabajando día a día por los vecinos de Badajoz. La situación de mi partido no me va a despistar ni un segundo"

Declaraciones de María Guardiola

"Las palabras de María Guardiola son motivos de satisfacción. Es un reconocimiento al trabajo del Ayuntamiento de Badajoz y tenemos que seguir avazando para mejorar Badajoz. El entendimiento con el PP es total, llevamos mucho tiempo trabajando juntos, aunque en algunas cosas no estemos del todo de acuerdo"

Municipales 2023

"No hay posibilidades de una lista conjunta. Somos partidos distintos (PP y CS) y tenemos proyectos distintos, a día de hoy"

Balance de su año como alcalde

"Valoro muy positivamente este año. Hemos cumplido grandes objetivos, como sacar los presupuestos más grandes de la historia de la ciudad o arrancar importantes obras como el corredor de la Calle Stadium"

Mejor y peor momento como alcalde

"Creo que el mejor momento fue la declaración del carnaval como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Llevábamos años soñando con ello y fue una gran alegría para toda la ciudad. El peor, quizás, fueron las pasadas navidades..."

Polémicas del último mes: Policía y Tubasa

"No creo que haya ninguna conspiración contra mi persona. Simplemente, eran demandas que llevaban mucho tiempo activas. Los problemas vienen cuando vienen y hay que solventarlos"