Badajoz se reivindica en Fitur como una ciudad para disfrutar los 12 meses del año

Badajoz ha desembarcado en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) con toda su artillería. El alcalde de la ciudad, Ignacio Grajera, ha encabezado la delegación pacense para "demostrar lo que tiene Badajoz para ofrecer al mundo", acompañado de las comparsas del Carnaval, uno de sus principales buques insignia, que han llenado de color el pabellón de Extremadura.

Una oferta para todo el año

El alcalde ha destacado la buena salud del sector en la ciudad, asegurando que los datos son muy positivos. "En los últimos años hemos crecido mucho a nivel turístico, y eso, pues indica que el proyecto de de difusión y de dinamización turística que estamos llevando a cabo desde el ayuntamiento, pues funciona", ha afirmado Grajera. En este sentido, ha agradecido a la Junta de Extremadura la réplica de la Plaza Alta en el estand, un guiño que le hace sentir que "jugamos en casa".

Grajera ha presentado Badajoz como "una ciudad que te permite disfrutar de cada ocasión". Según el edil, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza, el deporte, la historia, la cultura o el arte. "Es una ciudad que nunca duerme, que siempre está viva, que siempre tiene que ofrecer para los más pequeños, para los más mayores y, por tanto, pues es una ciudad que está abierta a todos", ha señalado.

Las dos grandes fiestas

Junto a la oferta permanente, el alcalde ha puesto el foco en dos de los grandes momentos turísticos del año. Por un lado, la Semana Santa de Badajoz, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, de la que ha destacado "la historia, la tradición, la pasión y el especial recogimiento con el que se vive". Grajera ha confirmado que el cartel se presentará en Madrid y ha agradecido la colaboración de todas las partes implicadas para que sea un éxito.

Por otro lado, la cita más inminente es el Carnaval de Badajoz, que arrancará oficialmente el día 13 de febrero. El alcalde ha reconocido que los preparativos ya se sienten en la ciudad: "ya se escuchan los tambores de las comparsas en la ciudad, en esos ensayos que que llenan las calles de de los polígonos industriales, que ya hacen que sepa y que huela y que suene la ciudad a carnaval". A pesar de que este año han tenido menos tiempo, Grajera se ha mostrado convencido de que "la mayor fiesta de Extremadura" volverá a ser un referente que acogerá a cada vez más visitantes.