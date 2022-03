Aquino, en Cope: "Lo que le da Badajoz a mi familia vale más que el dinero"

La charla de Dani Aquino, desgranada por temas.

Vuelta a los terrenos de juego

“Tenía ganas de volver a marcar y tener buenas sensaciones, pero no me veo al 100%. Siempre creo que me falta un poco más, aunque es cierto que estoy mucho mejor”



“El equipo había hecho partidos muy buenos sin mí. Solo soy una ayuda más, solo aporto mi granito de arena”

Óscar Cano

“Fue muy dura la salida de Óscar. Ha peleado a nuestro lado, estaba con nosotros al 100%. Más que un profesional, está el ser humano y eso es lo que ha calado de Óscar...”

“No estoy de acuerdo con quienes critican a Óscar Cano por los resultados. Los que sabemos el día a día somos los que estamos dentro (…) no me gusta llorar, es la realidad. El equipo, por juego, tendría que estar mucho más arriba...”

Isaac Jové

“Coincidí con Jové en Murcia y le estamos ayudando en lo máximo posible. Su gran mérito es intentar que solo pensemos en fútbol”

“Jové es el entrenador, es el que manda. Si el cambio ha sido para bien, bienvenido sea. No sé qué porcentaje es mérito suyo (…) si es por resultados, desde luego el mérito es altísimo. Los resultados ayudan a mejorar el estado anímico”

Tramo final de temporada

“Hay que creer en el playoff y tener ilusión. Queremos que se solucione lo extradeportivo y, a partir de ahí, soñar con lo deportivo”

“Hemos demostrado poder pelear en cualquier circunstancia. El fútbol al final nos ayuda a olvidarnos de lo de fuera...”

“En el fútbol, las alegrías duran días y la tristeza, meses”

Situación Institucional

“Hasta que no se vean hechos al 100%, vamos a seguir peleando por el futuro del Club Deportivo Badajoz. Por todos, no solo por el primer equipo”

“Este año hemos acertado con los capitanes. Es un año muy difícil para ser capitán y ellos (Gorka, Núñez, Pardo y Limones) han antepuesto el club a su familia. Sabían que sus palabras podrían tener consecuencias y aún así lo hicieron. Solo merecen agradecimientos”

La importancia de su hijo Dani

“Me emocionó al hablar de mi hijo Dani. Es la persona más inteligente emocionalmente que he conocido nunca. Él ha sido clave en mi recuperación, me ha ayudado muchísimo. La gran culpa de mantenerme bien anímicamente es él...”

Todo es mental

“El lema todo es mental es una forma de vida. Todo depende de cómo encares los problemas (…) así intento llevar mi día a día y así intento criar a mis hijos. Porque todo absolutamente es posible...”

Badajoz, como ciudad



“Después de pasar por Polonia, venir aquí será siempre el primer recuerdo de mi hijo mayor (…) me recuerda a mí, cuando mi padre se fue del Albacete al Murcia. Veo a mi hijo feliz, a nosotros felices. Cuando eres mayor, te das cuenta de esas cosas...”

“Lo que nos ha pasado a nivel personal en Badajoz ha sido algo brutal. Mi hijo Mauro nació aquí (…) el dinero no lo da todo. Hay que pelear por lo económico, por supuesto, pero hay otros factores mucho más importantes. Y en Badajoz somos felices”

Futuro en el club

“No depende de mí seguir, pero si por mi fuese, ojalá pudiese estar aquí muchos años”

Vida futbolística

“La vida del futbolista no es nada fácil. Tienes que rodearte de personas que te ayuden a crecer. Ojalá yo eso lo hubiese encontrado siendo más joven, porque estaríamos hablando de otra película. Ahora, intento transmitirle justo eso a los jóvenes...”

La influencia de su padre

“Mi padre y yo somos uña y carne, no solo en el fútbol, sino fuera de él. Tenemos una relación muy íntima (…) ojalá no me falte nunca”

Cortita y al pie

Una ciudad para vivir: Murcia

Una canción: Todas

Una película: Cualquiera buena

Un futbolista: Mi padre

Una palabra que defina a Dani Aquino: Amor

Un lugar de Badajoz: Todos

Tu compañero con más talento: Isi Gómez

Tu compañero más trabajador: Miguel Núñez