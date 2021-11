Vecinos denuncian que una balsa de agua en los terrenos de Santa Ana afecta a sus viviendas

Vecinos de la calle Juan Campomanes han denunciado a COPE el estado en el que se encuentra ‘la era’ del centro universitario Santa Ana, tras las lluvias del pasado sábado. La zona es una gran balsa de agua que “ocupa la extensión de un campo de fútbol, y da a las traseras de nuestras viviendas”, afirma uno de los afectados.

Este vecino ha llamado a la Policía Local, que argumenta que el propietario de la parcela inundada “les dice que hasta que no lo vea con sus propios ojos, no decidirá qué hacer, por lo que los bomberos y los técnicos no pueden entrar”.

Esta balsa de agua está afectando a la parte trasera de las viviendas, “por lo que hay humedad y filtraciones en las cocheras”.

El pasado día 23, con las inundaciones producidas por la DANA, personal del ayuntamiento estuvo achicando agua durante varios días, según comenta este vecino.