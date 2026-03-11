Villafranca de los Barros impulsa la construcción de VPO para facilitar el acceso a la vivienda

El alcalde de Villafranca de los Barros, Francisco Jiménez Araya, ha convocado a los vecinos para informar sobre la posibilidad de construir viviendas de protección oficial (VPO) en la localidad. El objetivo es ofrecer inmuebles a precios más asequibles que los del mercado actual, utilizando para ello suelo municipal.

Tres zonas y varios modelos de vivienda

El alcalde ha detallado las tres zonas que cuentan con suelo municipal disponible para este fin. Estas se ubican en la Carretera de Ribera, en los terrenos de la antigua Vinícola; en la zona de Las Pasarelas, junto a la Cámara de Comercio; y en los terrenos de los Miró.

Ayuntamiento de Villafranca Francisco Jiménez Araya, alcalde de Villafranca

Según la demanda ciudadana, el proyecto contempla la construcción de viviendas unifamiliares, bloques de pisos con cochera y trastero o la opción de autopromoción. Jiménez Araya ofreció algunas estimaciones, como en la parcela de la Vinícola, donde un adosado podría costar alrededor de 145.000 euros y el suelo para autopromoción sería "prácticamente la mitad de caro que la promoción privada". En Las Pasarelas se podría edificar un bloque de pisos, mientras que en Los Miró se levantarían adosados, aunque esta sería la última opción en ejecutarse.

La opinión de los vecinos es clave

Desde el consistorio se subraya que es "muy importante saber la demanda que hay, para poder ofrecer lo que la ciudadanía necesita". Por este motivo, se ha elaborado un cuestionario para que los interesados manifiesten sus preferencias. El formulario se puede recoger y entregar en la conserjería del Ayuntamiento o rellenarse directamente a través de la página web municipal.