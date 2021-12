Vara: "El regadío de Tierra de Barros es una demanda social, no una imposición"

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este miércoles que el proyecto de regadío de Tierra de Barros es una demanda social, de los agricultores de la comarca, y "no una imposición" de la administración regional.



Fernández Vara ha respondido así en el pleno de la Asamblea a la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha calificado de "irracional" e "insensato" la apuesta de la Junta por este proyecto en un escenario de cambio climático, que conllevará restricciones.



Según Irene de Miguel, este proyecto "tiene más sombras que luces" y ha añadido que si en estos momentos estuviera en marcha, no solo no estaría garantizado el riego para esa zona sino incluso el humano" y ha defendido que lo mejor sería fomentar la modernización de los existentes.



Para Irene de Miguel, la Junta "está a tiempo" de parar esta conversión de regadíos y destinar las partidas a mejoras y para ello "escuche a los agricultores".



Sin embargo, Fernández Vara le ha replicado que el proyecto de regadío de Tierra de Barros nace de la necesidad de los agricultores y ha asegurado que "no se pueden tomar decisiones importantes a base de situaciones coyunturales" y ha recordado que para ello existen las reservas hídricas.



Según Vara, si Extremadura es la CCAA con más agua "no hay razón" para que esté por debajo de la superficie de regadío de otras regiones con menos agua, cuando además ayudará a que sea más competitiva.



El jefe del Ejecutivo regional, que si comparte con Irene de Miguel la necesidad de mejorar y modernizar los regadíos existentes, ha insistido en que "no es un proyecto estrella ni una imposición".