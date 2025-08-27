COPE
Almendralejo - Tierra de Barros
Almendralejo - Tierra de Barros

Los Santos de Maimona denuncia que algunos usuarios defecan en la piscina municipal

El Ayuntamiento hace un llamamiento al civismo, la responsabilidad y las buenas prácticas

Piscina de Los Santos de Maimona
Blas SánchezAgencia EFE

Almendralejo - Publicado el

El Ayuntamiento de Los Santos de Maimona ha trasladado su "más enérgica protesta y condena" ante un acto vandálico detectado este verano en la piscina municipal, donde en varias ocasiones algunos usuarios han defecado en el vaso de la piscina olímpica, obligando a su cierre temporal por motivos sanitarios.

El consistorio ha subrayado que estos actos suponen un “grave perjuicio” para el resto de bañistas, que se ven privados de su derecho al baño y al disfrute de las instalaciones en jornadas de altas temperaturas.

Además, estos hechos han generado un gasto extra de personal y material para la limpieza y desinfección.

Por ello, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento al civismo, la responsabilidad y las buenas prácticas, recordando que esta conducta incívica conlleva sanciones personales y económicas, así como la prohibición de acceso a la piscina.

Estas conductas incívicas conllevan sanciones personales y económicas

Asimismo, se pide la colaboración ciudadana para denunciar estos hechos ante los socorristas o el personal de la instalación cuando se presencien, con el fin de erradicar una práctica que el consideran “vandálica, insalubre y absolutamente inaceptable”.

En COPE hemos hablado con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, Ismael Guillén.

