Los Santos de Maimona celebra la Fiesta de la Vendimia y las Jornadas de la Uva Eva Beba con flamenco, catas, rutas nocturnas y un rally fotográfico

Los Santos de Maimona celebra del 19 al 31 de agosto la Fiesta de la Vendimia y el programa cultural de la Uva Eva o Beba de Los Santos con una amplia y variada programación dirigida a todos los públicos, que incluye actividades como un rally fotográfico, conciertos, catas y la tradicional cena de la vendimia, entre otras. El objetivo es destacar la singularidad de la variedad de uva autóctona de la localidad, la uva Eva o Beba de Los Santos.

La Fiesta de la Vendimia y las Jornadas de la uva Eva Beba es una seña de identidad de la localidad santeña y una muestra de cultura local que permite recuperar un patrimonio enológico, según ha explicado el secretario general de Cultura, Francisco Palomino, durante la presentación de esta celebración, en la que ha estado acompañado por el alcalde la localidad, Manuel Lavado, y el concejal de Cultura y teniente de alcalde de la localidad, Antonio Marín, quien ha desgranado las actividades que conforman estas celebraciones. Los actos de la Fiesta de la Vendimia se desarrollarán durante los días 22, 23 y 24 de agosto en el patio del Santuario de la Virgen de la Estrella.