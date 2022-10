Ramírez: "Yo soy el primer autocrítico, pero la gente que viene de fuera me dice que el pueblo está limpio"

El Partido Popular ha vuelto a preguntar al gobierno local por la limpieza en la ciudad. Los grupos de la oposición se han eco de denuncias ciudadanas que les llegan directamente o a través de las redes sociales. Este asunto es muy recurrente más allá de color político del partido o partidos que gobiernen. La pregunta es sencilla: ¿Es Almendralejo una ciudad sucia? Para el alcalde Ramírez todo es “muy subjetivo”. En el pleno de octubre, celebrado este martes, el alcalde se ha preguntado: “¿Qué hay una sensación de suciedad? No lo niego, pero igual que de seguridad, y luego llega el jefe de la Policía Local y dice que hay pocos delitos. Yo soy el primer autocrítico. Hay gente que viene de fuera que me dice que el pueblo está limpio. Es lo que me transmiten; el último, el señor arzobispo”.