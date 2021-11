Ramírez: "Si Franganillo necesita algo, estoy abierto, pero no somos accionistas"

El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, a una pregunta de COPE Almendralejo, se ha referido a la situación que atraviesa el Extremadura UD.

¿Le ha contado el presidente al alcalde el proceso en el que se encuentra la entidad? ¿Le ha pedido ayuda?

“No lo digo como reproche; no me haya dicho nada. Estoy preocupado por la situación, por los trabajadores, pero, fundamentalmente, por el proyecto dentro de Almendralejo, de la afición, de lo que genera en la hostelería”.

Ramírez estuvo al corriente desde un primer momento del asunto Khalifa, porque “él me lo explicó”, pero el alcalde dice no saber nada de los últimos acontecimientos.

Sí ha dejado claro que el ayuntamiento no puede hacer efectiva la subvención de 120 mil euros al club y 7.000 a las categorías inferiores porque la entidad no está al corriente con la Seguridad Social: “Es imposible para cualquier administración” hacer el pago con deudas pendientes con estos organismos y sin acuerdos con ellos. En el caso de Hacienda, el presidente dijo en su momento que se había llegado a buen puerto; en el caso de la Seguridad Social, aún no hay convenio singular.

Ramírez ha añadido que “si Franganillo necesita algo, estoy abierto, pero las subvenciones no las podemos pagar ahora. Él sabe que estoy a su disposición, pero no somos accionistas. Que el fondo ruso pague o no, se nos escapa”.