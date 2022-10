El pleno de Villafranca hace efectiva la renuncia de Rama y la aceptación del acta de concejal de Glodeanu

Ioana Glodeanu, número 6 de la candidatura de Ciudadanos en Villafranca de los Barros, sustituirá al ya exalcalde, José Manuel Rama, en la corporación villafranquesa.

Este sábado, ha tenido lugar un pleno extraordinario en el que el alcalde en funciones, Manolo Piñero, ha notificado la renuncia de Rama a la Alcaldía y la aceptación del acta de concejal de Glodeanu.

En un plazo máximo de diez días se tendrá que celebrar otro pleno para elegir al nuevo alcalde.

Hay que recordar que el PSOE cuenta con 8 concejales, por 5 de Ciudadanos y 4 del PP.

Fuentes del PSOE provincial han informado a EFE de que aún no se ha decidido si será el cabeza de lista en las elecciones municipales de 2019, Ramón Ropero, u otro concejal del grupo socialista el que opte a la Alcaldía.

No obstante, el secretario general local del PSOE, Francisco Jiménez Araya, se ha mostrado convencido de que "no va a cambiar nada en Villafranca", ya que Ciudadanos y PP mantendrán sus "intereses" y "seguirán en matrimonio aunque se lleven lo justo".

A unos meses para las municipales de mayo de 2023, todo hace indicar que, en pos del acuerdo alcanzado en su momento por PP y Ciudadanos, la número 2 de la formación naranja, Isabel García Ramos, será elegida alcaldesa.