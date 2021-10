La plantilla del Extremadura explota y pide a Franganillo que renuncie

La plantilla del Extremadura ha explotado haciendo público un comunicado en el que acusa al presidente Franganillo de “abuso inadmisible” debido a su “nefasta gestión”. Los jugadores y cuerpo técnico añaden que “no está capacitado para estar al frente de una entidad histórica” y que “renuncie a la presidencia”.

También acusan al administrador concursal, Bernardo Silva, no de explicarles la situación, a pesar de las reiteradas peticiones, y le piden que se eche a un lado: “Lo que hace un administrador es reducir la deuda, no aumentarla mes a mes, y muchas cosas más. Creemos que no está a la altura de este concurso y estamos cansados de sus mentiras”.

En el comunicado, la plantilla anuncia que irá a la huelga en los próximos días “si no recibimos alguna prueba de que se regulariza la situación”.

Y es que los afectados llegan a afirmar que se acumulan mensualidades sin pagar desde la temporada 2019-2020: “Después de múltiples engaños y mentiras, decimos basta”.

El comunicado es durísimo y demuestra a las claras la situación de abandono del club: “Existen casos concretos de compañeros de equipo que no pueden mantener a sus familias, pagar el colegio de sus hijos/as o cubrir los gastos del alquiler de su vivienda. Por si fuera poco, no disponemos de equipo médico, lo que implica tomar riesgos en cada entrenamiento. Cubrimos nuestras propias pruebas como prevención, no hay trabajadores en las oficinas del club, nosotros mismos hemos preparado nuestras fichas para poder competir. El material de entrenamiento es prácticamente nulo”.

Los jugadores van más allá y acusan a Franganillo de “faltas de respeto y humillaciones por parte de un

presidente que ha demostrado que su profesionalidad, empatía y comprensión brillan por su ausencia. Incluso hemos recibido amenazas por querer buscar alternativas en otros clubes, lo que ha llevado a varios jugadores a renunciar a la deuda, con todo lo que ello conlleva”.

Añaden su agradecimiento a la afición, que, junto a cuerpo técnico y plantilla, “merece a alguien competente al mando de este barco”.