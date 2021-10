El PP pide a la Junta que rechace el nuevo modelo de la PAC en la Conferencia Sectorial de Agricultura

La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Mercedes Morán, ha pedido al gobierno de la Junta que rechace el nuevo modelo de la PAC en la Conferencia Sectorial de Agricultura que se celebrará mañana. Asimismo, los ‘populares’ han instado a la consejera de Agricultura a velar realmente por los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños y que los anteponga a la obediencia a Pedro Sánchez.

Mercedes Morán ha subrayado la importancia de oponerse al nuevo modelo de la PAC que trae consigo mayores exigencias para los productores y que tiene menos dinero para compensar la subida de los costes y la disminución de la producción que va a provocar su aplicación. Morán ha asegurado que la Junta de Extremadura “vendió un acuerdo” de las comunidades con el Ministerio en la anterior reunión y, ahora, “hemos visto que no era cierto”.

Morán ha aseverado que las condiciones que plantea el Ministerio “perjudican a nuestros agricultores y ganaderos” y no asegura los 550 millones de euros anuales que reciben de las ayudas directas de la PAC. La portavoz de Agricultura ha recalcado que no se puede ir a una negociación, como la última sectorial, con la premisa de la consejera de que “todos tenemos que perder algo de los máximos de los que se parte”. Para el GPP, se está diciendo a agricultores y ganaderos que, desde el principio, ya tienen que perder algo, cuando otras regiones no van a perder, sino que van a ganar con la nueva PAC.

Respecto a la ayuda básica a la renta -la que se considera más importante porque llega a todos los agricultores y ganaderos- Mercedes Morán ha recordado que el gobierno de la Junta dijo que Extremadura estaría presente en 8 de las 20 regiones que habrá en España. Esto “es falso”, ha aclarado la portavoz del GPP, porque según la propuesta que se tratará mañana en la reunión con el Mnnisterio Extremadura estará en 9 regiones y este cambio “no es un tema menor”.

Morán ha recordado que la consejera de Agricultura aseguró también que se establecía una “única región de pastos permanentes”, lo que desde la Junta se consideraba una reivindicación histórica de cooperativas y organizaciones agrarias. Así, según este planteamiento, todos los ganaderos podrían arrendar en cualquier término municipal de pastos con los mismos derechos. Esto “es falso” también, ya que, como ha puntualizado Morán, solo habrá dos regiones de pastos y con un importe de ayuda media inferior a las actuales.

En este sentido, la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular ha alertado de que, con este nuevo enfoque, los ganaderos extremeños van a perder importes en favor de los ganaderos de Baleares, que convivirán las comarcas extremeñas, pero con la diferencia de que ellos sí contarán con un importe tres veces mayor que el de Extremadura por decisión del gobierno de Sánchez.

Asimismo, Morán ha señalado que sucederá algo similar con el resto de cultivos tanto de secano como de regadío y también en los cultivos permanentes. Así, los agricultores extremeños estarán presentes, pero teniendo en cuenta que “todas las regiones bajan sus importes” de ayuda media respecto a los actuales, especialmente los cultivos de regadío, donde ocurre igual que con los pastos, y acabaremos por dar fondos a comarcas de Cataluña y del País Vasco, algo que ocurrirá también en cultivos permanentes.

En cuanto a la propuesta de los eco-esquemas, Mercedes Morán ha valorado negativamente las condiciones que se pretenden imponer, teniendo en cuenta que es complicada de cumplir por nuestras producciones porque está dotada con una ayuda escasa que “no va a compensar el aumento de los costes de producción” y porque, además, aplica una “degresividad”, es decir, que a partir de una determinada superficie no se va a cobrar toda la ayuda, sino sólo el 70%.

ANTICIPO DEL PAGO BÁSICO

Por otro lado, Morán ha hecho hincapié en la situación del anticipo del pago básico que ha realizado la Consejería de Agricultura. “Cada año vamos a peor”, ha señalado la portavoz, ya que, si el año pasado se quedaban sin cobrar muchos productores, este año se van a quedar sin cobrar el anticipo en este primer pago casi el 40% de los solicitantes de esta ayuda en los primeros días que se puede pagar. Pero es que, además, se van a abonar 21 millones de euros menos que el año pasado, “por eso les digo que vamos a peor”.

Mercedes Morán ha explicado que cuando se podrían abonar hasta el 70% de las ayudas directas, la Junta de Extremadura paga únicamente el 48%, y solo del pago básico. Algo que no ocurre en el resto de comunidades autónomas, que van a proceder a hacer el pago de ese anticipo en estas fechas y pagan también el resto de las ayudas directas, el pago verde, las asociadas y el complemento para jóvenes.

Por último, el GPP ha lamentado que la Junta no sea consciente de la importancia que tienen estos anticipos para los agricultores y ganaderos extremeños, y más en estos tiempos momentos en los que tienen los costes de producción disparados con la subida de la luz, del gasoil y de los insumos. Morán ha recalcado que, a pesar de la “gran labor que están haciendo los funcionarios”, la Junta no ha elaborado un plan de refuerzo ni ha aportado los medios para asegurar un buen pago del anticipo.

