Nuevo colegio Ortega y Gasset: Queda desierto el servicio de transporte urbano

Según ha podio saber COPE, ha quedado desierto el servicio de transporte urbano al nuevo colegio Ortega y Gasset. El gobierno local estaría ahora en conversaciones con dos empresas para adjudicar este servicio.

Según aparece en el pliego de prescripciones técnicas que regula su contratación, éste se prestará de enero a junio según el calendario que determine la Concejalía de Educación, y en el horario que se determine para el curso escolar.

Se prevé una única ruta con varios horarios con el siguiente itinerario (ida y vuelta): Primera parada, calle Labrador (inmediaciones del cuartel de la Guardia Civil); segunda parada, Plaza de Extremadura, que actualmente está en obras; y tercera parada, CEIP Ortega y Gasset. Se fijan los horarios en función de la hora en la que deben encontrarse los alumnos en el interior del CEIP Ortega y Gasset. La ruta se realizará en cuatro horarios en el sentido que corresponda: entradas a las 7:30 horas y 9 horas y salidas a las 14 y 15.30 horas.

La empresa que preste el servicio deberá disponer, como mínimo, de los vehículos suficientes para cubrir hasta 150 plazas en un mismo turno horario.

Desde COPE venimos informando de las decisiones que han tomado los profesores y la AMPA del centro. Los primeros no harán la mudanza y las familias no llevarán a sus hijos. La razón: el colegio no está terminado. Según ha apuntado en COPE la portavoz de los profesores, Maribel Pérez, la Junta insiste en que las clases comenzarán el 10 de enero.

Y ahora, a todo esto, se une que el servicio de transporte ha quedado desierto.