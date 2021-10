Monago: “Nos han vuelto a engañar” al no incluir los PGE el regadío de Tierra de Barros

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado hoy que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ha vuelto a engañar a los extremeños” al no incluir ninguna partida presupuestaria para los regadíos de Tierra de Barros en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que acaba de aprobar.

En este sentido, Monago ha recordado que “ya el año pasado nos engañaron” al anunciarse la declaración de interés público “pero no presupuestaron ni un euro” y este año “nos vuelven a engañar”, señalando que el ministro de Agricultura, Luis Planas, se comprometió a licitarlo el año 2022 pero no hay ninguna partida presupuestaria destinada a ello. “Y si no hay partida no puede haber licitación” ha sentenciado.

El presidente del PP ha lamentado que “mientras los socialistas nos mienten a la cara” Sánchez agradece “a los de siempre, a los chantajistas y separatistas” su foto favorable siendo “los que se llevan el pastel de la inversión del Estado mientras los extremeños volvemos a ser los grandes olvidados”.

Ante este hecho, Monago ha afeado que Fernández Vara esté “callado ante Sánchez a cambio de un carguito en su nueva Ejecutiva socialista” mientras “los agricultores extremeños seguirán sin regadíos, con los precios por debajo del coste de producción y un recorte en la PAC de 5.000 millones de euros”.