La Mesa de la Comisión de Investigación del regadío pone en manos de la Fiscalía la incomparecencia de cuatro cargos del Ministerio de Agricultura

La Mesa de la Comisión de Investigación del Regadío de Tierra de Barros ha trasladado a la Fiscalía Superior de Extremadura los acuerdos adoptados relativos a la incomparecencia de cuatro cargos del Ministerio de Agricultura que fueron citados el pasado 11 de junio.

Los cuatro cargos son Federico Rodríguez García de la Torre (subdirector general de Programación y Coordinación de la Dirección General de Desarrollo Rural), José Ángel Cuevas Santos (jefe de servicio de la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural), Cristina Clemente Martínez (subdirectora general de Regadíos) y Fernando Aranda Gutiérrez (director técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadiana).

La Mesa lo traslada al Ministerio Fiscal a efecto de valorar las eventuales consecuencias penales que pudieran tener sus incomparecencias.

DENUNCIA DEL PARTIDO POPULAR

El Partido Popular de Extremadura denuncia que estas cuatro personas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se negaron reiteradamente a asistir, incluso tras ser citadas en dos ocasiones.

El PP acusa a la secretaria de Estado de Agricultura, García Bernal, de llevar a cabo un "boicot"

La portavoz adjunta del PP en la Asamblea, Pilar Gómez de Tejada, afirma que estas comparecencias fueron rechazadas por estos cargos apoyados en un escrito de la Abogacía del Estado.

El PP pone en el foco a la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García Bernal, quien, según los ‘populares’, está llevando a cabo un “boicot” contra la comisión.

Los 'populares' piden a la presidenta de la Asamblea que haga cumplir el reglamento del parlamento

Se da la circunstancia de que, dos de los cuatro cargos que debían comparecer, aceptaron hacerlo de manera telemática, pero declinaron cuando se les dijo que debían estar presentes.

Gómez de Tejada ha pedido a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, que haga cumplir el reglamento de la Asamblea y la ley, que obligan a estas personas a comparecer ante cualquier comisión de investigación creada en las Cortes Generales o en los Parlamentos Autonómicos. La incomparecencia puede conllevar un delito de desobediencia, estipulado en el Código Penal.