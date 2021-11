Manuel manifiesta que "el viernes estará solucionado o no" y Franganillo habla de "avances muy importantes"

Cinco días después de que Javier González Calvo se reuniera con la plantilla del Extremadura en la Ciudad Deportiva y tres, desde que el presidente del club, Manolo Franganillo, dijera en COPE sobre la llegada de un préstamo para hacer frente a las deudas generadas desde el 5 de enero que “los avances son muy importantes, pero no podremos decir que está realizado hasta que el dinero no esté en la cuenta del club”, Manuel Mosquera, el técnico azulgrana, habla de “la desinformación que ha habido y que sigue habiendo” y, "sin señalar a nadie”, añade que se cuentan cosas “que no se han dado”, en referencia a la prensa.

El técnico gallego, que no habló el viernes en la previa del partido por mandato del presidente, ha contado este domingo, tras la derrota 1-2 ante el Dux, lo siguiente: “Hemos levantado la huelga porque llega una empresa, el miércoles, y nos cuenta con pelos y señales la situación del club. Son expertos en reflotar clubes con problemas. Nos piden diez días porque creen que en diez días puede venir la solución. Los jugadores votan y, por primera vez esta temporada, hay unanimidad y no hay división, y les dijimos que sí”.

Manuel ha añadido que confían en esa empresa “pero en ningún momento nos asegura que va a volver. Nos dicen que el club tiene muchas cosas buenas para que salga una operación y también nos dicen que hay otras realidades no tan buenas. Nos dan un tanto por ciento y con ese porcentaje decidimos jugar y no ejercer el derecho a la huelga, este fin de semana. No vamos a cobrar mañana. El viernes estará solucionado o no. Os he contado la verdad absoluta”.