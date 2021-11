Manuel: “No hagamos guerras intestinas, que hacen más daño”

El técnico del Extremadura, Manuel Mosquera, ha comparecido este martes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva en la previa del partido de Copa ante el Zamora, que se disputará este miércoles, a las 20.30 horas, en el estadio Francisco de la Hera.

Preguntado por el estado anímico de la plantilla, ha afirmado que hay “ilusión”, ya que “día a día nos reconstruimos y nos fortalecemos. Eso nos hace fuertes en todos los sentidos”.

Esa supuesta ilusión de la que habla Manuel contrasta con los ánimos de una afición hastiada. No se espera una buena entrada este miércoles en la Copa.

Manuel ha dicho que “la gente está siendo empática con nosotros. La afición tiene picos,como nosotros, están alegres y fastidiados, pero noto que responde. No todo el mundo puede estar de acuerdo en la grada. Aquí defendemos una esencia que es nuestro club, nuestra afición. Estamos en la trinchera, salimos mañana y cogemos la bandera. Nadie se va a rendir. Cuando se arregle esto, veréis el refuerzo que es para una institución como ésta”.

Sobre lo ocurrido en torno a la Federación de Peñas y el comunicado desligándose de la directiva, tras los insultos y presiones de Franganillo al presidente en funciones, Juan Carlos García, Manuel apunta que no sabe lo que ha pasado y que, por tanto, no puede hablar, pero ha comentado que “no es la hora de pequeñas batallas, ni de enfrentarnos entre nosotros. Mi respeto a la Federación de Peñas y a todos, pero es el momento de estar todos juntos. No hagamos guerras intestinas, que hacen más daño”.

A Manuel también se le ha preguntado hasta cuándo van a aguantar los jugadores en esta situación: “No tengo fecha ni hora, pero tengo una bandera para salir de la trinchera hasta que me digan lo contrario. Mi esperanza es que se mantenga hasta final de temporada. No sé cuántos jugadores han firmado para quedar libres el 1 de enero, pero tanto el club como los jugadores han tomado una buena decisión”.