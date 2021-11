Lobato: "El PSOE ha metido la pata con Hormigusa y la antigua fábrica de la luz"

El presidente del PP de Almendralejo y concejal en el ayuntamiento, Pepe García Lobato, se ha referido a la polémica suscitada por el derribo de la antigua fábrica de la luz.

El alcalde manifestó ayer martes que de haber sido propiedad del ayuntamiento “no hubiera pasado esto y lo hubiéramos recuperado”.

Ramírez también apuntó que “el administrador concursal estaba enfadado porque se le pedían papeles y muchas cosas”, por parte del anterior equipo de gobierno, para la cesión de un inmueble que pertenecía a una empresa catalana inmersa en un concurso de acreedores.

Como venimos contando en COPE, el juzgado de lo mercantil, en un auto y en una providencia posterior, autorizó la cesión al ayuntamiento siempre y cuando se destinara a dotación pública y estuviera libre de cargas.

“El alcalde cuenta medias verdades. Nosotros hicimos los trámites para quedarnos con el inmueble. El administrador estaba dispuesto a pasar el bien, pero con las cargas que tuviera. Y eso no lo cuenta el alcalde. Nunca tuvimos conocimiento de las cargas y, además, no podíamos hacernos cargo de ningún bien por el riesgo bancario del ayuntamiento; era imposible”, señala Lobato, que añade que el alcalde “tenía la responsabilidad de haber parado o no la actuación, pero se excusa con medias verdades para tapar que ellos venían como salvadores del patrimonio y han metido la pata con la parcela de Hormigusa y con la antigua fábrica de la luz. Mucho hablar, pero poco hacer”.