Kike Márquez: "Siempre he mirado por el club; el escudo, por encima de mí y de todos"

Kike Márquez ya es historia del Extremadura UD. El jugador de Sanlúcar de Barrameda, de 32 años, ‘El torero’, ha dicho adiós tras cuatro temporadas y media en el club que lo catapultó a la segunda división. Kike deja atrás 140 partidos y 30 goles, y, sobre todo, una huella imborrable a la altura de otros futbolistas que firmaron páginas de oro en el CF Extremadura.

Además, el mediapunta, que ha fichado por el Albacete, se va en un momento culmen en lo futbolístico a pesar de todos los obstáculos que ha tenido que ir sorteando la plantilla.

Kike Márquez se ha despedido en la sala de prensa del estadio Francisco de la Hera sin nadie de un club moribundo a su lado: “Franganillo está fuera. No ha podido venir. Está fuera y es respetable”, comentaba.

Este martes, en su adiós, hemos visto la parte más humana de un futbolista muy emocionado, incapaz de articular palabra y que en varias ocasiones ha pedido disculpas a la prensa y a sus compañeros: “Gracias por el trato. Os pido disculpas por si no he estado a la altura o a disposición de vosotros en los últimos meses”.

El de Sanlúcar, acompañado en la sala por su pareja, Ana, y sus amigos Fran Cruz, Lolo González y Kiko Espino, ha dado las gracias al presidente, aunque “haya gente que no me entienda, pero él es el culpable de que yo estuviera aquí hace cuatro años y medio. Cumplí mi sueño de jugar en segunda y he vivido los mejores momentos de mi vida deportiva aquí”.

Kike no ha querido dejar a nadie atrás en sus agradecimientos: aficionados, trabajadores, compañeros, entrenadores, prensa…

“Manuel siempre ha estado ahí como un todo: entrenador, amigo y psicólogo; y a los compañeros les pido disculpas si no han compartido mis pensamientos. Siempre he mirado por el bien del club. El escudo, por encima de mí y de todos. Seré un almendralejense y un valiente más para siempre”.

Preguntado por la situación del Extremadura, ha afirmado no tener noticias.

Kike ha añadido que la plantilla lo ha dado todo por este club y que se había dado de plazo hasta navidades.