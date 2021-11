Kike Márquez: "Si no llega el dinero, no jugaremos"

El capitán del Extremadura, Kike Márquez, en declaraciones a Radiogolex ha afirmado que “si no llega el dinero esta semana, no jugaremos”, y que ya se lo han comunicado al presidente.

De ocurrir este hecho, el Extremadura sería excluido de la competición por doble incomparecencia.

Kike Márquez dijo anoche que “es la semana más difícil desde que estoy aquí. Se me pasan muchos sentimientos. La plantilla lo tiene bastante claro: si no llega el dinero, no se juega. Al final, hay que mirar por la necesidad del grupo y la individual de cada uno. Hay que comer y pagar hipotecas. Personalmente, el sentimiento que tengo hacia el club no lo tienen otros compañeros, porque yo llevo cinco años. Hay que mirar por la mayoría y aceptarlo. El vestuario ha llegado a un límite. No aguanta más. Me jode este final; este club me lo ha dado todo. Es doloroso por el aficionado y por nosotros. El presidente está informado. Él y Javier González siguen buscando una solución”.

Preguntado por si González les había comentado algo sobre la llegada de un inversor, Kike ha afirmado que “estaba buscando un prestamista” y añade que “nos habló claro. Se lo agradecemos. Seguiremos entrenando hasta el último día”.