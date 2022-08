Festejos dice que la CLYGAL "miente" al acusar al gobierno local de no querer convocar los concursos agrícolas

La concejala de Festejos del Ayuntamiento de Almendralejo, Tamara Rodríguez, ha salido al paso del comunicado de la Comunidad de Labradores y Ganaderos en el que acusa al gobierno local de querer acabar con tradiciones históricas de nuestra tierra al no convocar los concursos de habilidad con maquinaria agrícola, uva, melones y sandías.

La concejala ha sido muy tajante: “La Comunidad miente”; y ha dado a los medios una copia del acta de la reunión que mantuvo ella, el secretario y un representante de la Comunidad de Labradores, el 1 de agosto, en la que se puede leer que el representante afirma que no debería realizarse el concurso al no disponer de tiempo ni de apoyo de las organizaciones agrarias que suelen participar en estas actividades. La concejal ha añadido que durante la reunión habló con el presidente de la Comunidad de Labradores, Juan Jesús Rama, para exponerle el problema y acordar que no se iba a realizar el concurso.