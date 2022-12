Fernández Vara califica de "anomalía democrática" que no se renueven los órganos constitucionales

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha calificado de "anomalía democrática" la situación de no renovación de los órganos judiciales en España, y cree que es un "mal ejemplo" para la ciudadanía que algunos partidos políticos, en alusión al PP, se nieguen a renovar esos órganos tras las "elecciones democráticas" de 2019.

"Lo que está ocurriendo en España es una anormalidad, una anomalía democrática, porque órganos constitucionales que deberían estar renovados en paralelo a que se renueva el Congreso de los Diputados y el Senado y porque hay una fuerza política que no quiere, no se puedan renovar", ha subrayado.

Para el presidente extremeño esa situación "es una anormalidad democrática que hay que corregir cuanto antes", y ha recordado que para entender la complicación de todo lo que está pasando en el panorama político y judicial del país hay que ir al "origen de todo el problema".

Ese origen es, según el presidente extremeño, está en que algunos partidos "no reconozcan que la Constitución hay que cumplirla" y "si no la cumplen los partidos políticos, ¿cómo vamos a pedirle a los ciudadanos que la cumplan?", se ha preguntado el jefe del Ejecutivo extremeño.

Fernández Vara considera un "mal ejemplo" para la sociedad que no se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o el Tribunal Constitucional porque la ciudadanía puede pensar: "si ustedes no cumplen con su obligación como me van a pedir a mí que la cumpla".

"Al final, todo esto se enreda y acaban produciéndose situaciones que a los ciudadanos les cuesta mucho entender", ha subrayado Vara, que ha insistido en que el "origen del problema" está en la negativa del PP después de las elecciones de 2019 a que los órganos constitucionales se vayan renovando cumpliendo sus plazos, y "todo eso deja un halo de sospecha sobre por qué no se hace y eso es lo que está detrás de todo lo que estamos viviendo en este país".

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones este viernes en Cáceres a preguntas de los medios sobre este asunto antes de asistir, junto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la comisaria de Cohesión y Reformas de la UE, Elisa Ferreira, a la presentación del Acuerdo de Asociación de España 2021-2027.