Extremadura se llenará de arte, animación y videojuegos con la cuarta edición del Festival FPS

Almendralejo se llenará de arte, animación y videojuegos los días 7, 8 y 9 de noviembre con la cuarta edición del Festival Frame, Play & Screen.

Se trata de un encuentro entre profesionales, estudiantes y aficionados que se inician en el mundo de esta área de las industrias culturales y creativas.

El Festival FPS nació en 2022 como una propuesta para acercar a Extremadura el mundo profesional de los animadores, directores y creativos de este tipo de industria en continuo crecimiento, en el que trabajaba ya la productora local GLOW.

Cartel del festival FPS 2025

Por sus ediciones anteriores, han pasado profesionales muy destacados que han acercado su experiencia y trayectoria en proyectos tan destacados como ‘Buscando a Nemo’, ‘Robot Dreams’, ‘Unicorn Wars’ o videojuegos como los de la saga ‘Blasphemous’.

El 'Primer Concurso de Carteles FPS' es un certamen abierto a cualquier participante que podrá diseñar carteles basados en el mundo del videojuego o de la animación con cualquier técnica artística

El FPS se presenta cada edición con nuevas actividades. Este año, además, se intentará llegar a más público. En este 2025, habrá más talleres participativos durante el fin de semana del festival, pero también se ampliará la duración del evento durante las semanas previas. Una de las novedades de este año es que el FPS lanza dos concursos, cada uno dotado de varios premios en metálico.

El 'Primer Concurso de Carteles FPS' es un certamen abierto a cualquier participante que podrá diseñar carteles basados en el mundo del videojuego o de la animación con cualquier técnica artística. Las obras seleccionadas formarán parte de una exposición que se podrá visitar durante varias semanas en el mismo lugar de celebración del evento, el Conventual San Antonio de Almendralejo. Y el 'Primer Concurso de Escaparates FPS' en el que los comerciantes participantes puedan tematizar sus tiendas con motivos relacionados con la animación y los videojuegos. Las bases de los concursos están ya disponibles en la web del festival.

En la web oficial, www.festivalfps.com, se anuncian los primeros ponentes, que se irán completando a lo largo de las próximas semanas, momento en el que se abrirá también el periodo de inscripciones.

Entre los ponentes de esta cuarta edición, repite Diego Porral, director y animador procedente de la escuela Goebelins, que viene a compartir su experiencia dirigiendo un capítulo de la prestigiosa serie de Netflix, ‘Love, Death & Robots’, que ha ganado recientemente dos Emmy.

Diego Porral

También nos acompañará el director y creativo José Luis Ucha, que tras una carrera comenzando en series como ‘Invizimals’, saltó a la dirección de su primer largometraje con ‘My Little Pony’, del estudio irlandés Boulder Media y estrenado en Netflix. Ucha nos hablará de su carrera profesional y de los nuevos proyectos en los que se ha embarcado recientemente.

José Luis Ucha

María Luquero y Reyes Arnal, habituales del FPS, compartirán su carrera con los asistentes. Si hay alguien versátil y que está creciendo en el mundo de la animación en estos últimos años, son ellas dos, alternando tareas de producción, con dirección o creatividad en proyectos que van desde ‘Robot Dreams’ a ‘Pocoyó’, pasando por estudios de efectos visuales como ‘El Ranchito’ o produciendo y creando sus propios proyectos.

María Luquero y Reyes Arnal

El Festival FPS se celebra en distintas localizaciones de Almendralejo, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, que, junto con la productora GLOW, artífice de este proyecto, siguen consiguiendo que este enclave siga siendo la 'Ciudad de la Animación y el Videojuego' en Extremadura.

La web del Festival FPS irá incorporando toda la información y programa. Además, se puede ver la imagen de esta nueva edición, creada por el estudio gaditano de reciente creación, Arriate Studio.

El evento cuenta este año con la financiación del Ministerio de Cultura de España, los Fondos Next Generation de la UE, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También participa la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura. Este año, se suma el ICAA como financiador del proyecto.

El FPS 2025 también cuenta con la participación de la Filmoteca de Extremadura, la Incubadora de Realidades Inmersivas de Almendralejo y el Espacio Global de Emprendimiento.

Este Festival FPS se suma a proyectos como el de la ‘Factoría de la Animación y el Videojuego’ y la propia productora GLOW, asentando así una industria incipiente en una región como la extremeña.