CD Extremadura: Las pistas conducen a la Segunda RFEF

Pasan los días y se mantiene el suspense acerca de la categoría en la que jugará el nuevo Extremadura.

Tafur y su equipo mantienen que se saldrá en segunda regional, pero hay pistas que nos llevan al otro escenario: Segunda RFEF.

A pesar de que el empresario no ha presentado oficialmente el proyecto, está trabajando continuamente en dotar al club del organigrama y estructura que necesita para que comience a arrancar.

Habrá que ver qué hace la Federación Española de Fútbol en los próximos días con relación a la plaza del Extremadura UD. El 30 de junio, se cierra la temporada. Es la fecha tope para que los clubes se pongan al día con sus jugadores. Podría haber impagos, y, por consiguiente, descensos administrativos.

Hemos venido contando que el Atlético Torremejía ha aprobado su fusión con el CD Extremadura, paso fundamental para que el club de Tafur pueda optar a una plaza en superior categoría.

Hay que recordar también que el administrador concursal, en su plan de liquidación, refleja que solo un club o SAD de reciente creación, con sede en Almendralejo, puede comprar la unidad productiva, fijando un precio mínimo de 700 mil euros. Blanco y en botella.

En COPE, ya hemos publicado que la Federación Española de Fútbol modificó su reglamento para evitar un nuevo caso Córdoba, pero esos cambios no han sido aprobados aún por el Consejo Superior de Deportes. Además, la Ley Concursal es una norma de rango superior, como ya dejó bien claro el administrador, por lo que la unidad productiva del Extremadura contaría entre sus activos con los derechos federativos para jugar en Segunda RFEF. Estaríamos ante un nuevo caso Córdoba.

El problema que se le plantea a la federación es que Tafur puede activar el botón de la compra de la unidad productiva, aunque él no quiere enfrentarse a este organismo, por lo que los acercamientos, que los ha habido, entre ambas partes para no provocar otro caso Córdoba deberían llevar al CD Extremadura 1924 a la Segunda RFEF de una manera limpia, aseada, sin la penalización que supondría participar a través de la unidad productiva, ya que, en este caso, el club no podría ascender la primera temporada.