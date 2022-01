El Extremadura es inmortal

No hay palabras para describir lo ocurrido en la tarde de este sábado en Irún, donde unos chicos han escrito una de las gestas más alucinantes del fútbol extremeño y, por qué no decirlo, del fútbol nacional.

El Extremadura le ha ganado 0-1 al Real Unión de Irún. Repito: el Extremadura le ha ganado 0-1 al Real Unión de Irún.

Solo Casto y Morcillo quedaban de la primera plantilla; el resto, hasta 14 jugadores en total, del filial, muchos de ellos sin estar formados físicamente aún, pero que han suplido sus carencias dando una lección técnica, táctica y de pundonor que ya es historia del Extremadura y de Almendralejo.

A esta hora, muchos almendralejenses siguen llorando emocionados ante lo vivido. Algo que quedará para siempre en nuestras vidas y que estos jóvenes podrán contar con orgullo a hijos y nietos.

Esto es el verdadero Extremadura: el escudo, la camiseta, la historia… Estos chicos deben quedar inmortalizados en el estadio Francisco de la Hera.

Lo de hoy, con la cercana llegada de un grupo inversor, supone un punto de inflexión en toda regla.

Manuel decía que estos chicos no solo iban a salvar el partido, iban a salvar el club.

Ganar en Irún no solo se logra con corazón, con eso no basta: hay que hacer mucho más, y el Extremadura lo hizo. Fue mejor que un rival que no daba crédito a lo que estaba sucediendo. El despliegue táctico fue de libro, descomunal. Sirvan estas palabras para felicitar a Cisqui, el técnico del filial, porque lo sucedido no es fruto de la suerte o de la casualidad.

El Real Unión de Irún no creó el peligro esperado. El 4-4-2 del Extremadura funcionó a la perfección y Casto mantuvo al equipo vivo parando un penalti inexistente a falta de un minuto para el final de la primera parte.

En la segunda mitad, se esperaba un Real Unión de Irún volcado, pero, salvando los primeros minutos, fue incapaz de doblegar a un equipo crecido, henchido de moral y que, además, a balón parado, se adelantó en el marcador, gol del camerunés Assane. De ahí hasta el final fue una locura de sensaciones y emociones. El Extremadura no se arrugó, siguió pisando terreno enemigo y acabó el partido a lo grande.

Larga vida a Casto, Morcillo, Parada, Assane, Peteiro, José Cortés, David Mosquera, Lado, Moi Parra, Manu Mulero, Alex Murillo, Felices, Alex Guillén, David García y al cuerpo técnico del Extremadura. Sois inmortales.