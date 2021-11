El Extremadura no ejercerá su derecho a huelga esta jornada pero la mantiene

La plantilla del Extremadura no ejercerá este fin de semana su derecho a la huelga que lleva a cabo desde el pasado 26 de octubre, ante las negociaciones que se desarrollan para tratar de solucionar la situación de impago que sufre, aunque mantiene la convocatoria de la misma.



Según ha podido confirmar EFE, la plantilla del club ha adoptado esta decisión para la próxima jornada de Liga ante las negociaciones que se mantienen con el objetivo de encontrar soluciones al grave y reiterado impago que sufren los jugadores y el cuerpo técnico, como una nueva muestra de su compromiso con el club y su viabilidad económica.



No obstante, el plantel ha decidido mantener la huelga en los mismos términos en los que fue convocada a finales del mes pasado, por lo que la secundará los próximos días 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de noviembre si no se encuentran antes soluciones satisfactorias para paliar la grave problemática existente.



Los jugadores del Extremadura, de la Primera RFEF, anunciaron el pasado 26 de octubre el inicio de una huelga ante una "situación insostenible", en lo deportivo y personal, ya que el club adeuda a los futbolistas las últimas seis mensualidades. con el apoyo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).



La plantilla alegó promesas incumplidas durante los últimos meses después de que su última mensualidad cobrada fuera la de abril de 2021 y convocó una huelga para los días 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de noviembre, entre las 00:00 y las 24:00 horas de cada uno de ellos, con el cese total de la prestación de servicios.